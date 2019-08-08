80 часов общественных работ и лечение от алкоголизма. Житель Вороново осужден за жестокое обращение с животными

Источник материала: Вороновская газета





15 минут беспрерывного избиения, многочисленные переломы и повреждения внутренних органов — домашнего питомца пришлось усыпить. Судом виновнику назначено 80 часов общественных работ и применение принудительного противоалкогольного лечения.

В июне судом Вороновского района за жестокое обращение с животными осужден житель г.п. Вороново. Событие произошло в марте текущего года. Вернувшись с работы в нетрезвом состоянии и пытаясь снять обувь, мужчина уснул прямо на полу. Проснулся от легкого укуса щенка за руку. Так домашний питомец, видимо, пытался его разбудить, чтобы поиграть. Хозяин пошел на кухню за аптечкой, чтобы обработать рану от укуса, где и увидел своего «обидчика». Разозлившись, мужчина с яростью стал избивать собаку руками и ногами в берцах. Истязание животного продолжалось около 15 минут. Щенок сильно скулил. Соседи не выдержали и сообщили в милицию. На выезд приехали сотрудники милиции и работник ветлечебницы, которые обнаружили на кухне собаку с причиненными телесными увечьями в виде переломов и повреждения внутренних органов, несовместимых с жизнью. Пятимесячного щенка алабая пришлось усыпить.

Обвиняемый В. в суде признал вину и раскаялся в содеянном. По приговору ему назначено наказание в виде 80 часов общественных работ, а также применено принудительное противоалкогольное лечение.

До недавнего времени за жестокое обращение с животными предусматривалась лишь административная ответственность. Согласно ст. 15.45 КоАП Республики Беларусь для привлечения к административной ответственности достаточно наличие самого факта жестокого обращения с животными и наступивших последствий (гибели или увечья), или же факта истязания животных. Законом Республики Беларусь от 5 января 2015 года №241-з в Уголовный кодекс Республики Беларусь введена статья 339-1, которая предусматривает уголовную ответственность за жестокое обращение с животными. Так, жестокое обращение с животными, повлекшее его гибель или увечье, совершенное из хулиганских, корыстных или иных низменных побуждений или в присутствии заведомо малолетнего, наказывается общественными работами, штрафом, или исправительными работами на срок до 1 года, или арестом. За аналогичные деяния, совершенные повторно либо группой лиц, предусмотрено наказание в виде ареста, ограничения свободы на срок до 1 года или лишением свободы на тот же срок.

Введение уголовной ответственности за жестокое обращение с животными является законодательным противодействием деяниям, связанным с проявлением актов жестокости по отношению к окружающим нас животным. Если вы стали очевидцем жестокого обращения с животными, свидетелем истязания животного, сообщите в органы внутренних дел. Таким образом вы поможете пресечь действия живодеров и наказать за их поступки.

Анна Карпович,

помощник прокурора Вороновского района.