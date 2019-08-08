Трансформаторная подстанция в центре Вороново благодаря энергетикам превратилась в поучительный арт-объект

Источник материала: Вороновская газета





— Любые правила проще запоминаются, оседают в сознании, когда донесены ненавязчиво, с юмором, в интересной, креативной форме, — считает исполнитель задумки коллектива Лидских электросетей — инженер-программист, специалист по компьютерному дизайну и очень творческий человек Ирина Ткацевич. — Руководитель и главный инженер предприятия Виктор Жук и Виктор Сороко предложили изобразить правила по электробезопасности в мультипликационных сюжетах прямо на электросетевых объектах. Разработкой зарисовок занялась я. Долго придумывала героев и их истории. Самое сложное здесь было отразить в каждой детали что-то поучительное, при этом не должно быть сурового и скучного назидания. Вот так родился муравейка Андрейка, и его стихотворные наставления вполне себе доходчиво объясняют, как вести себя при использовании электричества.







— Но, помимо этого героя, здесь присутствую и другие…

— Да, муравей Николай Петрович. Его прототипом стал бывший руководитель Лидских электросетей Карабань, такой же строгий, внимательный и мудрый.

— Как давно стартовал данный социальный проект?

— Это наша проба кисти — объект стал первым. Практику своеобразных граффити продолжим, но уже с другими сюжетами. Возможно, в последствии из них получится мультипликационный фильм по технике безопасности для детей и взрослых.







— По каким критериям выбираете место для размещения профилактических зарисовок по электробезопасности?

— В первую очередь, это близкое расположение образовательных и других социальных учреждений: детских садов, школ, больниц, а также на дворовых территориях многоэтажек, недалеко от детских игровых площадок.

— Ирина, Вы одна воплощаете коллективную идею?

— Нет, конечно. Работаем в дуэте с Георгием Александровичем Кондратьевым. Мой коллега более 40 лет проработал художником в электросетях и, выйдя на заслуженный отдых, продолжает творить. По договору на добровольных началах, так сказать, создает вот эту красоту.







— Как реагируют на преображение двора жильцы близлежащих домов, прохожие?

— Позитивно. Все благодарят, спрашивают б инициаторах, интересуются, где еще можно увидеть подобные рисунки… Настенные профессиональные рисунки вносят разнообразие в зачастую монотонную городскую среду и вызывают положительные эмоции у большинства горожан. Особое внимание нам уделяют дети: они буквально считывают все, что мы пытались донести через рисунок.

— Это подтверждает: труд ваш не сизифов, энергетики на правильном пути.







Галина ШЛЕМПО.

Фото Олега БЕЛЬСКОГО.