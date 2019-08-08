Вороновский район вошел в безвизовую территорию «Брест — Гродно. Комментарий заместителя председателя Вороновского райисполкома Андрея Карповича

Источник материала: Вороновская газета





Шикарный подарок будущим гостям из- за рубежа сделан в Беларуси: Президент Александр Лукашенко подписал указ №300 «Об установлении безвизового порядка въезда и выезда иностранных граждан».

Ранее существовавшие раздельно две безвизовые зоны Бреста и Гродно отныне объединены в одну безвизовую территорию «Брест — Гродно». В нее включаются еще пять районов Гродненской области: Берестовицкий, Волковысский, Вороновский, Лидский и Щучинский.

Через три месяца, когда Указ вступит в силу, срок безвизового пребывания в туристических целях увеличится до 15 суток для граждан 73 государств. Кроме того, будет обеспечена возможность въезда еще через два дополнительных пункта пропуска на государственной границе — «Бенякони» и «Берестовица».







Андрей Карпович, заместитель председателя Вороновского райисполкома:

— Туризм — один из перспективных секторов в развитии экономики нашей страны. Результат этой работы сегодня ощутим в Гродненском регионе: вырос экспорт туристических услуг, создаются новые рабочие места, поступают доходы в бюджет. У Гродненской области популярность особая.

Указ о расширении зоны безвизового въезда, в которую теперь вошла и Вороновщина, станет мощным стимулом для развития туристического потенциала района. Для этого есть предпосылки: удачное географическое расположение, богатое культурно-историческое наследие, неплохая туристическая инфраструктура. Уверен, весь этот потенциал будет активно использоваться.

У нас множество уникальных туристических объектов, храмов, агроусадеб. Чего стоят места, связанные с историей любви поэта Адама Мицкевича и Марыли Верещако — графини Путткамер. Это своего рода туристический бренд региона, и многие польские и литовские туристы едут к нам именно за этой историей. Им предлагается туристический маршрут «Сцежкамі кахання Адама Міцкевіча».











Активно развивается поклонный туризм. Каждый год в июле тысячи пилигримов из разных стран приходят помолиться Матери Божией Трокельской в костел Благовещения Пресвятой Девы Марии (1809г.) — уникальный памятник деревянного зодчества. Поселок Радунь связан с именем еврейского философа Хафеца Хаима и интересен туристам со всего мира.













Возросший туристический поток, несомненно, вызовет и интерес бизнеса. Мы открыты для любого партнерства и рады новым идеям.

А с учетом трансграничного сотрудничества, популярности тех же велотуров было бы здорово создать единую велозону вдоль всей белорусско-литовский границы, что поспособствует дальнейшему развитию активного туризма.







Подготовила Татьяна ДУДКО.