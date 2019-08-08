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Календарные планы парламентских выборов (инфографика)
09.08.2019 — Разное | Вороновская газета
Источник материала: Вороновская газета
В Палату представителей:
2 сентября* — образование областных, Минской городской, окружных избирательных комиссий;
15 сентября* — образование участков для голосования;
2 октября* — образование участковых избирательных комиссий;
8 сентября — 7 октября (включительно) — выдвижение кандидатов в депутаты;
7 октября* — представление в соответствующую окружную избирательную комиссию документов, необходимых для регистрации кандидата в депутаты Палаты представителей;
8-17 октября (включительно) — регистрация кандидатов в депутаты Палаты представителей;
12-16 ноября (включительно) — досрочное голосование;
17 ноября — выборы депутатов Палаты представителей.
В Совет Республики:
9 сентября — 8 октября (включительно) — выдвижение кандидатов в члены Совета Республики;
9-13 октября (включительно) — регистрация кандидатов в члены Совета Республики;
7 ноября — выборы членов Совета Республики.
* Не позднее.
Источник: ЦИК Беларуси.
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В Палату представителей: 2 сентября* — образование областных, Минской городской, окружных избирательных комиссий; 15 сентября* — образование участков для...
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