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Календарные планы парламентских выборов (инфографика)

09.08.2019 — Разное | Вороновская газета  
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Источник материала: Вороновская газета

Календарные планы парламентских выборов (инфографика)

В Палату представителей:

2 сентября* — образование областных, Минской городской, окружных избирательных комиссий;

15 сентября* — образование участков для голосования;

2 октября* — образование участковых избирательных комиссий;

8 сентября — 7 октября (включительно) — выдвижение кандидатов в депутаты;

7 октября* — представление в соответствующую окружную избирательную комиссию документов, необходимых для регистрации кандидата в депутаты Палаты представителей;

8-17 октября (включительно) — регистрация кандидатов в депутаты Палаты представителей;

12-16 ноября (включительно) — досрочное голосование;

17 ноября — выборы депутатов Палаты представителей.


Календарные планы парламентских выборов (инфографика)

В Совет Республики:

9 сентября — 8 октября (включительно) — выдвижение кандидатов в члены Совета Республики;

9-13 октября (включительно) — регистрация кандидатов в члены Совета Республики;

7 ноября — выборы членов Совета Республики.

* Не позднее.

Источник: ЦИК Беларуси.

https://www.belta.by/
 
 
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В Палату представителей: 2 сентября* — образование областных, Минской городской, окружных избирательных комиссий; 15 сентября* — образование участков для...
 
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