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Леди Гагу обвинили в плагиате
Источник материала: Tut.by
Американский музыкант Стив Ронсен обвинил певицу Леди Гагу в плагиате. По его словам, композиции артистки Shallow основана на его песне Almost, вышедшей в 2012 году. Об этом
Песня Леди Гаги и Брэдли Купера Shallow
За «заимствование» артист требует от Гаги существенную компенсацию, учитывая, какого успеха достигла ее песня.
Стоит отметить, что именно эта композиция Леди Гаги и Бредли Купера звучала в фильме «Звезда родилась». Трек был удостоен премии «Оскар» в номинации «Лучшая песня». Адвокаты певицы подозревают, что Ронсен таким образом хочет заполучить славу, а заодно — заработать.
Ключевой причиной для претензии он называет звучащие в песне на словах I’m falling «соль-ля-си» в том же месте, что и у него в композиции.
Трек Стива Ронсена Almost
Все материалы были отправлены команде певицы. Ее представители в ответ заявили, что подобный фрагмент содержится в очень многих песнях.
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Американский музыкант Стив Ронсен обвинил певицу Леди Гагу в плагиате. По его словам, композиции артистки Shallow основана на его песне Almost, вышедшей в 2012 году. Об этом...
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