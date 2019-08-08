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Леди Гагу обвинили в плагиате

09.08.2019 18:05 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Американский музыкант Стив Ронсен обвинил певицу Леди Гагу в плагиате. По его словам, композиции артистки Shallow основана на его песне Almost, вышедшей в 2012 году. Об этом пишет korrespondent.net.

Песня Леди Гаги и Брэдли Купера Shallow

За «заимствование» артист требует от Гаги существенную компенсацию, учитывая, какого успеха достигла ее песня.

Стоит отметить, что именно эта композиция Леди Гаги и Бредли Купера звучала в фильме «Звезда родилась». Трек был удостоен премии «Оскар» в номинации «Лучшая песня». Адвокаты певицы подозревают, что Ронсен таким образом хочет заполучить славу, а заодно — заработать.

Ключевой причиной для претензии он называет звучащие в песне на словах I’m falling «соль-ля-си» в том же месте, что и у него в композиции.

Трек Стива Ронсена Almost

Все материалы были отправлены команде певицы. Ее представители в ответ заявили, что подобный фрагмент содержится в очень многих песнях.

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Американский музыкант Стив Ронсен обвинил певицу Леди Гагу в плагиате. По его словам, композиции артистки Shallow основана на его песне Almost, вышедшей в 2012 году. Об этом...
 
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