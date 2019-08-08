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Случчанка жалуется на дым от завода по переработке шин в 12-м городке. Что отвечают бизнесмен и санстанция?

09.08.2019 — Разное | Слуцк Город  
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Источник материала: Слуцк Город

Случчанка жалуется на дым от завода по переработке шин в 12-м городке. Что отвечают бизнесмен и санстанция?

Случчане добиваются переноса завода по переработке и утилизации автомобильных шин за пределы Слуцка, с этим вопросом местные жители обратились к участникам общественной инициативы «Чистый Слуцк», сообщается в группе «Чистого Слуцка» Вконтакте.

— Вредное производство действует в районе бывшего 12-го городка по улице Гагарина, в непосредственной близости от жилых построек, — говорится в публикации.  Выясняется, что уже несколько лет ведется переписка с чиновниками разного уровня, так как местные жители стараются уберечь себя и своих детей от едкого смрада и дыма, который распространяется по этому району Слуцка во время сжигания шин.

«Чистый Слуцк» отмечает, что рядом с заводом находятся детский сад №10, средняя школа №9, школа ДОСААФ, а также жилые дома. Причем детский сад расположен на расстоянии всего 120 метров от завода по переработке автомобильных шин. А местные жители обеспокоены тем, как дым скажется на здоровье детей.

— По их словам, во время работы завода в микрорайоне "нечем дышать", — говорится в группе. — Будем надеяться, что успешный для случчан исход "дела Витеня" (решение об отмене строительства завода по переработке нефтезагрязнённых грунтов) станет не единственным примером того, как местные власти беспокоятся о состоянии окружающей среды нашего города и идут навстречу обоснованным просьбам и требованиям жителей.

Ситуацию прокомментировал директор предприятия по переработке шин Гуркин Владимир. Он рассказал, что знает о женщине, которая обращалась по этому поводу в разные инстанции и давно «ведёт такую деятельность». Предприниматель вспомнил, как случчанка приходила на личный приём к бывшему председателю Миноблисполкома Семёну Шапиро. 

— Меня тоже пригласили. Тогда Шапиро ответил ей, что, в принципе, любое производство вредное: Эмальпосуда, типография, сахарный завод, мясокомбинат и сырзавод, которые тоже находятся в городской черте. Женщина возразила, что одно дело государственное предприятие, а другое - частник. У меня как раз перед этим была проверка Минприроды, был акт центра гигиены и эпидемиологии, на что я ответил: "Видите, всё по выбросам в норме. Мы в законе". Но губернатор тогда поставил санстанции задачу меня контролировать. Санстанция проверяла в течение трёх лет каждый квартал, все показатели были в норме. Чтобы открыть это производство и получить лицензию, я три года делал документы, и потом, после приёма Шапиро, три года постоянно приезжала санстанция. Периодические проверки проводила и экология Минприроды. Все показатели были в норме. Теперь приезжают реже.

Владимир Гуркин объяснил суть пиролиза - метода термического разложения, который используется на его предприятии.

— Важно понимать, что это не сжигание шин. Это экологический метод, при котором в большую герметичную колбу загружается резина и подогревается. Внутри начинается разложение резины, появляется насыщенный газ. Не конденсированные остатки газа попадают не в трубу (на улицу), а через холодильник идут в горелку. Горелка горит, и отсюда получаются выбросы как от обычного пропана, который используется в бытовых котлах. Плюс мы бросаем в печь дрова, когда разжигаем её - и здесь идут выбросы от дров, такие же, как в любом частном доме. Пиролиз - это разложение в замкнутой системе без доступа кислорода, при котором шины не горят, а разлагаются.


Предприниматель также объяснил появление дыма на одной из фотографий, опубликованных в группе «Чистый Слуцк».

— Это разжигают печь вначале дровами. Обычно дыма меньше. Но, возможно, завихрения ветра. До́ма, когда печь разжигают или мангал, сначала тоже дыма много. Но это обыкновенный дым от дров, — заверил он.

Заместитель главного врача ГУ «Слуцкий зональный центр гигиены и эпидемиологии» Игнатович Светлана прокомментировала ситуацию:

— Санитарно-защитная зона на этом предприятии соблюдается, есть ОВОС (Отчёт о воздействии на окружающую среду). Производство уникальное для Беларуси, и специалисты регулярно делают замеры воздуха на границе санитарной зоны. Никаких превышений не обнаружено.

Главный специалист «Слуцкой районной инспекции природных ресурсов и охраны окружающей среды» по выбросам загрязняющих веществ Антонович Сергей в телефонном разговоре с корреспондентом SG кратко ответил: нарушения не выявлены.


Slutsk-Gorod.by

 
 
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Случчане добиваются переноса завода по переработке и утилизации автомобильных шин за пределы Слуцка, с этим вопросом местные жители обратились к участникам...
 
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