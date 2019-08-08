Сквер за «текстильщиками» вырубят, но зеленые насаждения компенсируют

Источник материала: Tut.by

На месте сквера за бывшим Дворцом культуры текстильщиков в скором времени появится новое здание, которое будет внешне похоже на снесенный в 1968 году комплекс из трех старинных зданий. Зеленые насаждения застройщик обещает компенсировать и за свой счет посадить деревья в сквере около дома № 6 по улице Советской, сообщает «Гродненская правда».



Фото: grodnonews.by

На месте сквера, который скоро превратится в строительную площадку, в XVI—XVII веках была возведена одна из самых ценных построек квартала по улице Замковой — Дом рыбака. Это здание и еще два дома снесли из-за ветхости в конце 60-х годов, потому что рядом стали строить Дом быта.

Сейчас на этом месте строительство вести будет литовский инвестор ИООО «ТД-групп». Многие гродненцы выступали за сохранение сквера.

— Проект проходил общественное обсуждение, во время которого заказчику были высказаны мнения гродненцев о сохранении сквера, на что он пообещал компенсационные мероприятия вместо предполагаемых к сносу деревьев, — рассказала заместитель начальника управления архитектуры и градостроительства Гродненского горисполкома Ольга Борейко. — Он принял решение высадить деревья в благоустроенном скверике около дома № 6 по улице Советской, в районе памятника маршалу Советского Союза Соколовскому. И уже нынешней весной там были высажены первые деревья на средства застройщика, осенью озеленение сквера продолжится пересадкой высокорослых деревьев специальной техникой «Гроднозеленстроя». Кроме того, в этом скверике будут высажены экзотические растения.

В конце прошлого года эскизные решения «Строительство торгово-офисного центра в районе дома по улице Замковой, 12 в Гродно» одобрило и рекомендовало для дальнейшего проектирования Министерство культуры.