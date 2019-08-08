Погост-Загородский собрал земляков в пятый раз

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Она впервые в жизни приехала в Беларусь, на Пинщину, нашла здесь родных, связь с которыми была утеряна многие годы, и увезла в далекий Югорск Ханты-Мансийского автономного округа восторженные впечатления от участия в празднике «Погост встречает земляков».





Встреча уроженцев Погоста-Загородского, некогда местечка и центра округи, а сегодня деревни в Пинском районе Брестской области, прошла уже в пятый раз. Историй, похожих на описанную выше, в летописи этого населенного пункта с удивительной судьбой становится все больше. Обстоятельства у всех разные, но стремление на всех одно – пройти тропинками, по которым ходили деды и прадеды, найти корни семейного древа. И больше не терять.





Сам праздник стал значимым для всего региона, его уже называют жемчужиной в ожерелье культурных событий Пинщины, отмечая, что большая его ценность в том, что он пошел изнутри, от земляков, от небезразличных людей.





Действительно, именно усилиями болеющих за судьбу родной деревни выходцев из Погоста за последние несколько лет в деревне сделано многое. Издан ряд книг о Погосте, в прошлом году начал работать местный благотворительный фонд, на средства, собранные им, благоустроено кладбище, поставлен памятник жертвам войны, обустроена детская игровая площадка… Благодарностью райисполкома за вклад в сохранение и возрождение истории и культуры малой родины вручены директору местного благотворительного фонда «Возрождение местечка Погост-Загородский» Петру Коростелеву, а также уроженке Погоста Любови Хомич. Искреннее спасибо не раз звучало в адрес Александра Казака, автора и составителя ряда книг, инициатора проведения августовской встречи, участника благотворительного фонда.





Одними из авторов новой книги «Погост-Загородский. Годы, века, тысячелетия» стали выпускница местной школы, преподаватель, белорусовед, отличник народного образования БССР Валентина Романцевич, а также ведущий научный сотрудник Института истории Национальной академии наук Республики Беларусь, кандидат исторических наук Николай Кривальцевич. У Николая Николаевича, ученика известного белорусского археолога Федора Исаенко, который руководил раскопками в здешних местах в 60-90-е годы, особые воспоминания об этом уголке полесской земли. «Погост и его окрестности – одна из наиболее исследованных археологами местностей в Беларуси, – отметил ученый. – Надеюсь, в деревне будет музей, где можно будет увидеть найденное. Берегите эти места. Это ваша история. Вы – последователи великой древней культуры».





Нынешняя встреча земляков прошла также под знаком юбилея Погост-Загородской школы. Благодаря минчанину Иосифу Рубахе, предки которого из местечка и который отыскал в архивах неизвестную ранее информацию, школа в 2019-м году отмечает красивую дату – 160 лет. Благотворительным фондом нынешним ученикам подарены штанги и тренировочный помост, мячи. Многие поучаствовали в своеобразной акции по сбору книг, которые переданы в школьную библиотеку.







