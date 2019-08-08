Пять непростительных ошибок в резюме. Бывший эйчар Google раскрывает секрет

Источник материала: Ежедневник



фото: realnz.ru

Ласло Бок, бывший вице-президент по работе с персоналом в Google, а также нынешний гендиректор и соучредитель Humu, за свою карьеру разослал сотни резюме. А еще Бок лично просмотрел более 20 тыс. резюме в течение 15 лет работы в Google.

Бок отмечает, что ему приходилось снова и снова сталкиваться с одними и теми же ошибками, которые часто не позволяют достойному кандидату получить отличную должность.

1. Отсутствие форматирования

Грязное и неразборчивое резюме - это приговор вашей будущей карьере. Текст должен быть чистым и упорядоченным. Выровняйте столбцы, соблюдайте межстрочное расстояние. Убедитесь, что ваше имя и контактная информация есть на каждой странице, а не только на первой. Если вы отправляете свое резюме по электронной почте или в текстовом виде, сохраните его в формате PDF, чтобы сохранить форматирование (и свою тяжелую работу).

2. Вложение конфиденциальной информации

Сбалансируйте потребности своего работодателя и свои собственные. Например, если вы работаете в консалтинговой фирме, вполне вероятно, что вам не разрешено делиться именами клиентов, поэтому не делайте этого в своем резюме. Кроме того, даже если вы не упоминаете имя клиента, вы можете дать опасный намек. Например, в резюме кандидат написал: «Посоветовался с крупной компанией по разработке программного обеспечения в Редмонде, штат Вашингтон». Отклонено! Хотя этот кандидат не упомянул Microsoft, любой рецензент понял, что он имел в виду.

3. Опечатки

Более половины резюме имеют опечатки, это недопустимо.

4. Слишком длинно

Хорошее практическое правило: одна страница резюме на каждые 10 лет опыта работы. Помните, вы отсылаете резюме не для того, чтобы сразу получить работу (хотя это было бы отлично), а для того, чтобы попасть на встречу с нанимателем. Когда вы окажетесь на собеседовании, резюме не будет иметь большого значения. Поэтому сокращайте его, не заставляйте нанимателя читать его слишком долго. Сохраните в нем наиболее важную для нанимателя информацию, оставьте рассказа о своей жизни на потом.

5. Ложь

Это кажется очевидным, но вы удивитесь, насколько часто кандидаты лгут в резюме. Это касается и опыта работы, и образования, и результатов продаж. И если ложь вскроется, это будет иметь последствия. За ложь в резюме увольняет даже генеральных директоров (погуглите, и вы найдете истории об этом).

businessinsider.com