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Посмотрите на кофейню, которую минчане открыли в 70-летнем «доме с русалками»
Источник материала: KYKY>
В пресловутом «доме с русалками», который находится в поселке Тракторного завода, открылись свадебный салон Bonjour и кофейня Mon Nom. Журналисты TUT.by
У «дома с русалками» двойной адрес: улица Клумова, 11, и улица Стахановская, 2. Он появился еще в 1948 году, а лепнина в виде русалок и Нептуна — чуть позже, в 1990-х. Их на фасад здания разместил владелец магазина «Водный мир»: точка проработала здесь больше 16 лет. Но последние два года помещение пустовало, пока его не выкупили.
Сейчас здесь расположились кофейня Mon Nom и салон Bonjour. Их совладелец — Егор Кириченко. Он рассказал, что кофейня начинает работу в 8:00, с 11:00 до 20:00 работает салон свадебных платьев. Возможно, в будущем салон увезут, а заведение превратят в полноценное кофе. В следующем году пристроят большую террасу.
Каждое утро пекарня Brø Bakery привозит в кофейню выпечку, а кофе поставляет Kitchen Coffee Roasters. Вот некоторые позиции меню:
— эспрессо/американо — 2,5 рубля;
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В пресловутом «доме с русалками», который находится в поселке Тракторного завода, открылись свадебный салон Bonjour и кофейня Mon Nom. Журналисты TUT.by показали, как они...
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