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Посмотрите на кофейню, которую минчане открыли в 70-летнем «доме с русалками»

09.08.2019 17:23 — Разное | KYKY  
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Источник материала: KYKY

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В пресловутом «доме с русалками», который находится в поселке Тракторного завода, открылись свадебный салон Bonjour и кофейня Mon Nom. Журналисты TUT.by показали, как они выглядят изнутри.

У «дома с русалками» двойной адрес: улица Клумова, 11, и улица Стахановская, 2. Он появился еще в 1948 году, а лепнина в виде русалок и Нептуна — чуть позже, в 1990-х. Их на фасад здания разместил владелец магазина «Водный мир»: точка проработала здесь больше 16 лет. Но последние два года помещение пустовало, пока его не выкупили. 

Сейчас здесь расположились кофейня Mon Nom и салон Bonjour. Их совладелец — Егор Кириченко. Он рассказал, что кофейня начинает работу в 8:00, с 11:00 до 20:00 работает салон свадебных платьев. Возможно, в будущем салон увезут, а заведение превратят в полноценное кофе. В следующем году пристроят большую террасу.

Каждое утро пекарня Brø Bakery привозит в кофейню выпечку, а кофе поставляет Kitchen Coffee Roasters. Вот некоторые позиции меню:

— эспрессо/американо — 2,5 рубля;
— капучино/латте — 3,5 рубля;
— чай черный/зеленый/травяной (чайник 400 мл) — пять рублей;
— даниш/паштейш де ната — 3,5 рубля;
— круассан — три рубля; круассан с бри и конфитюром — шесть рублей;
— брускетта (песто, моцарелла, вяленые томаты, базилик) — четыре рубля;
— сет брускетт (три штуки) — 9 рублей;
— сет под вино — от 15 до 25 рублей.

 
 
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В пресловутом «доме с русалками», который находится в поселке Тракторного завода, открылись свадебный салон Bonjour и кофейня Mon Nom. Журналисты TUT.by показали, как они...
 
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