|
МАРТ принимает меры для остановки роста цен на социально значимые товары. Что не будет дорожать
Источник материала: Tut.by
В Беларуси стремительно растут цены на социально значимые товары. При этом общая динамика потребительских цен складывается в рамках прогнозов. Если цены продолжат увеличиваться, Министерство антимонопольного регулирования и торговли может ввести временное ценовое регулирование. Об этом сообщили в ведомстве.
В этом году динамика потребительских цен складывается в рамках прогнознозов. Прирост в июне по отношению к декабрю 2018 года составил 2,9%. Если сравнивать с июнем прошлого года, на 5,7%, это при прогнозе 3,5% и 6,3% соответственно.
Однако в течение 2019 года сохраняется повышенная динамика роста цен — в годовом выражении на уровне 5,5% — 6,2%. Особенно заметно увеличились цены на социально значимые товары. Отдельные позиции по уровню роста цен превышают общий почти в 2 раза. Некоторые подорожали на 9%-11%.
Причем цены повышают не производители — здесь рост наоборот замедлился, а розничные сети, в основном за счет увеличения торговой надбавки.
— Рост цен производителей сельскохозяйственной продукции в годовом выражении замедлился с 7,1% в декабре прошлого года до 6,4% в июне 2019 года, — рассказали в МАРТ. — Производители потребительских товаров снизили отпускные цены с 3,7% до 3,5%. Но рост потребительских цен за это время увеличился с 4,9% до 5,3%.
Такой рост цен превышает рост доходов населения. Это снижает доступность продуктов питания и покупательскую способность в целом. Это плохо сказывается в первую очередь на наиболее уязвимых слоях населения.
Сложившееся ситуация может ускорить годовую инфляцию и снизить доступность этих товаров для людей. Чтобы этого избежать, МАРТ рекомендует не
Если ничего не изменится и цены продолжат расти, ведомство может ввести временное ценовое регулирование на эти товары.
Читайте также
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Если цены на социально значимые товары продолжат увеличиваться, Министерство антимонопольного регулирования и торговли может ввести на них временное ценовое...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)