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МАРТ принимает меры для остановки роста цен на социально значимые товары. Что не будет дорожать

09.08.2019 19:00 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

В Беларуси стремительно растут цены на социально значимые товары. При этом общая динамика потребительских цен складывается в рамках прогнозов. Если цены продолжат увеличиваться, Министерство антимонопольного регулирования и торговли может ввести временное ценовое регулирование. Об этом сообщили в ведомстве.


Фото: Игорь Матвеев

В этом году динамика потребительских цен складывается в рамках прогнознозов. Прирост в июне по отношению к декабрю 2018 года составил 2,9%. Если сравнивать с июнем прошлого года, на 5,7%, это при прогнозе 3,5% и 6,3% соответственно.

Однако в течение 2019 года сохраняется повышенная динамика роста цен — в годовом выражении на уровне 5,5% — 6,2%. Особенно заметно увеличились цены на социально значимые товары. Отдельные позиции по уровню роста цен превышают общий почти в 2 раза. Некоторые подорожали на 9%-11%.

МАРТ может регулировать цены на социально значимые товары не более 90 дней в течение одного года. В список входит свежая рыба семейства карповых, свежемороженая рыба в тушках, с головой и без, потрошеная и непотрошеная, сливочное масло, мука пшеничная, масло подсолнечное и рапсовое, сахар белый кристаллический, соль поваренная пищевая, хлопья овсяные без вкусовых и иных добавок, макароны не из твердых сортов пшеницы, рис белый шлифованный, крупа гречневая, хлеб ржаной и ржано-пшеничный, мясо — говядина, свинина, мясо кур и цыплят-бройлеров, яйца, молоко, кефир, сметана, творог, детское питание: сухие смеси, каши, консервы и соки.

Причем цены повышают не производители — здесь рост наоборот замедлился, а розничные сети, в основном за счет увеличения торговой надбавки.

— Рост цен производителей сельскохозяйственной продукции в годовом выражении замедлился с 7,1% в декабре прошлого года до 6,4% в июне 2019 года, — рассказали в МАРТ. — Производители потребительских товаров снизили отпускные цены с 3,7% до 3,5%. Но рост потребительских цен за это время увеличился с 4,9% до 5,3%.

Такой рост цен превышает рост доходов населения. Это снижает доступность продуктов питания и покупательскую способность в целом. Это плохо сказывается в первую очередь на наиболее уязвимых слоях населения.

Рост реальной заработной платы в январе — июне 2019 года по сравнению с этим периодом прошлого года составил 7,6%, реальных располагаемых денежных доходов за январь — май по сравнению с аналогичным периодом прошлого года составил 7,2%.

Сложившееся ситуация может ускорить годовую инфляцию и снизить доступность этих товаров для людей. Чтобы этого избежать, МАРТ рекомендует не превышать предельно допустимые торговые надбавки на основные социально значимые товары. К примеру, на говядину и свинину, кроме бескостного мяса, надбавка не может быть больше 20%. На кефир жирностью до 2,5%, сметану жирностью до 20%, творог до 6% — не больше 15%.

Если ничего не изменится и цены продолжат расти, ведомство может ввести временное ценовое регулирование на эти товары.

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Теги: Курсы валют
 
 
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