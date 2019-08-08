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Футболист БАТЭ рассказал, как во время матча с "Сараево" столкнулся с собакой
Источник материала: Партизан
Футболист БАТЭ Максим Скавыш в комментарии клубной пресс-службе рассказал, как во время матча 3-го раунда квалификации Лиги Европы в Зенице с "Сараево" (Босния и Герцеговина) столкнулся с собакой.
В первом тайме в какой-то момент он выбежал за пределы поля и едва не наскочил на полицейского со служебной собакой. Собака среагировала и попыталась броситься в сторону Скавыша, передает
"Сразу не ожидал, — рассказывает футболист. — А потом уже как-то внутри всё сжалось. Но увидел намордник и успокоился... Я думал, что цапнет".
БАТЭ выиграл матч у "Сараево" — 2:1. Поединок на "Борисов-Арене" пройдёт 15 августа.
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Футболист БАТЭ Максим Скавыш в комментарии клубной пресс-службе рассказал, как во время матча 3-го раунда квалификации Лиги Европы в Зенице с "Сараево" (Босния и...
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