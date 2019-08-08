"Еврорадио" . В первом тайме в какой-то момент он выбежал за пределы поля и едва не наскочил на полицейского со служебной собакой. Собака среагировала и попыталась броситься в сторону Скавыша, передает





"Сразу не ожидал, — рассказывает футболист. — А потом уже как-то внутри всё сжалось. Но увидел намордник и успокоился... Я думал, что цапнет".





БАТЭ выиграл матч у "Сараево" — 2:1. Поединок на "Борисов-Арене" пройдёт 15 августа.