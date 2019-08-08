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Футболист БАТЭ рассказал, как во время матча с "Сараево" столкнулся с собакой

09.08.2019 18:44 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Футболист БАТЭ Максим Скавыш в комментарии клубной пресс-службе рассказал, как во время матча 3-го раунда квалификации Лиги Европы в Зенице с "Сараево" (Босния и Герцеговина) столкнулся с собакой.

В первом тайме в какой-то момент он выбежал за пределы поля и едва не наскочил на полицейского со служебной собакой. Собака среагировала и попыталась броситься в сторону Скавыша, передает "Еврорадио".

"Сразу не ожидал, — рассказывает футболист. — А потом уже как-то внутри всё сжалось. Но увидел намордник и успокоился... Я думал, что цапнет".

БАТЭ выиграл матч у "Сараево" — 2:1. Поединок на "Борисов-Арене" пройдёт 15 августа.
 
 
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Футболист БАТЭ Максим Скавыш в комментарии клубной пресс-службе рассказал, как во время матча 3-го раунда квалификации Лиги Европы в Зенице с "Сараево" (Босния и...
 
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