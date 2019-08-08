|
В новом обвинении по делу Барисевича появились балык и зеленый горошек
Источник материала: Партизан
Сторону обвинения по данному делу теперь представляют два гособвинителя.
Прокурор предъявил новое обвинение фигурантам дела о взятках, по которому проходит бывший начальник ГУПР Мингорисполкома Сергей Барисевич, передает
Барисевич уже получил 13 лет лишения свободы за коррупционные преступления. Приговор по делу о поборах в комбинатах школьного питания, по которому проходило более 10 обвиняемых, был оглашен весной 2019 года, Верховный суд подтвердил обвинительный приговор по данному делу, но сократил Барисевичу срок наказания на один год.
Второй суд по делу о взятках Барисевичу возобновился в минувший четверг.
Вину не признал
По делу проходят, кроме Барисевича, еще трое обвиняемых. Барисевич и на первом суде, и на процессе по второму уголовному делу вину признал и сотрудничал со следствием.
На скамье также 71-летний экс-заведующий комбинатом школьного питания Ленинского района Бронислав Рослик – его судят за злоупотребление, получение и дачу взяток. С 2017 года он находится под стражей. Ни на стадии предварительного расследования, ни в суде вины он не признал, заявив, что его оговорили свидетели.
Рослик и сыновья
Среди обвиняемых и его жена Лариса, которую судят за мошенничество во время работы на складе в КШП. Она не под стражей из-за того, что у нее на иждивении несовершеннолетняя дочка.
Как рассказала обвиняемая, в 2017 году, кроме 71-летнего Рослика, был задержан их средний сын-студент, а также сын Рослика от первого брака. Потом они были отпущены. Всего у обвиняемого Рослика шестеро детей – трое взрослых сыновей от первого брака, от второго брака – двое взрослых сыновей и дочь-школьница.
Взятки как система
Четвертой обвиняемой является экс-главбух КШП Ленинского района Александра Момотюк, ее судят за мошенничество, посредничество во взяточничестве, хищение путем злоупотребления служебными полномочиями. Она находится под стражей.
Именно с нее начал прокурор при предъявлении нового обвинения.
По его словам, речь идет о систематической передаче взяток Рослику за продление контрактов, покровительство по службе, выразившееся в том числе в сокращении проверок комбината школьного питания. По версии стороны обвинения, взятки передавали непосредственно по месту жительства. По словам прокурора, данные деяния совершали группой лиц по предварительному сговору. Речь в обвинении идет о взятках в особо крупном размере.
Накануне прокурор попросил суд сделать перерыв для подготовки нового обвинения, "ухудшающего положение обвиняемых". Сегодня, зачитывая обвинение, прокурор отметил, что Момотюк обвиняется в том, что она вместе с Ларисой Рослик из корыстных побуждений, чтобы избавить себя от материальных трат, завладела материальными ценностями комбината в особо крупном размере. По словам прокурора, они вносили в документы ложные сведения о продуктах. Речь идет о вареной колбасе (4,5 кг), более двух килограммах колбасы салями, пяти банках консервов сайры.
Также в материалах дела фигурирует несколько килограммов балыка, незаконно списанных со счета склада гимназии, три банки кофе, три пачки чая, банки зеленого горошка, 12 банок сельди натуральной, два килограмма сыра российского.
Прокуроры почти два часа зачитывают новое обвинение, они сменяют друг друга, перечисляя продукты, которые были незаконно списаны со складов школ, – балыки, сосиски, рыбные консервы, сыры, вареные колбасы, сервелат, яйца куриные, бекон, ветчина, консервированные зеленый горошек и кукуруза, соки, свиные полуфабрикаты для тушения, полендвица, мясные рулеты, минеральная вода, кофе.
Резонансное задержание Барисевича и директоров школьного питания было произведено сотрудниками КГБ весной 2017 года.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Сторону обвинения по данному делу теперь представляют два гособвинителя.
|
Свежие газеты
Архив (Разное)