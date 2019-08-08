В новом обвинении по делу Барисевича появились балык и зеленый горошек

Барисевич уже получил 13 лет лишения свободы за коррупционные преступления. Приговор по делу о поборах в комбинатах школьного питания, по которому проходило более 10 обвиняемых, был оглашен весной 2019 года, Верховный суд подтвердил обвинительный приговор по данному делу, но сократил Барисевичу срок наказания на один год.

Второй суд по делу о взятках Барисевичу возобновился в минувший четверг.





Вину не признал

По делу проходят, кроме Барисевича, еще трое обвиняемых. Барисевич и на первом суде, и на процессе по второму уголовному делу вину признал и сотрудничал со следствием.





На скамье также 71-летний экс-заведующий комбинатом школьного питания Ленинского района Бронислав Рослик – его судят за злоупотребление, получение и дачу взяток. С 2017 года он находится под стражей. Ни на стадии предварительного расследования, ни в суде вины он не признал, заявив, что его оговорили свидетели.





Рослик и сыновья

Среди обвиняемых и его жена Лариса, которую судят за мошенничество во время работы на складе в КШП. Она не под стражей из-за того, что у нее на иждивении несовершеннолетняя дочка.



