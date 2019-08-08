|
В Пакистане арестовали дочь экс-премьера Наваза Шарифа
Источник материала: Партизан
В Лахоре арестована Марьям Наваз, глава оппозиционной партии "Пакистанская мусульманская лига", дочь бывшего премьер-министра страны Наваза Шарифа.
Об этом сообщает
«Марьям Наваз арестована. Национальное бюро по борьбе с коррупцией задержало ее в Лахоре, нам не сообщили о причинах или основаниях для ее ареста», — заявила официальный представитель партии Марьям Аурангзеб.
Напомним, что 24 декабря 2018 года бывший премьер-министр Пакистана Наваз Шариф был приговорен к семи годам тюрьмы по обвинению в коррупции.
Расследование в отношении Шарифа и его семьи началось в 2016 году после публикации так называемого «панамского досье» фирмы Mossack Fonseca, которое показало, что дети премьера владели офшорными фирмами.
Его дочь Марьям Наваз также подозревается в коррупционной деятельности, в 2018 году она уже находилась под стражей, однако ее освободили до принятия судом окончательного решения по делу.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В Лахоре арестована Марьям Наваз, глава оппозиционной партии "Пакистанская мусульманская лига", дочь бывшего премьер-министра страны Наваза Шарифа.
|
Свежие газеты
Архив (Разное)