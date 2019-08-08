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В Пакистане арестовали дочь экс-премьера Наваза Шарифа

09.08.2019 18:16 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

В Лахоре арестована Марьям Наваз, глава оппозиционной партии "Пакистанская мусульманская лига", дочь бывшего премьер-министра страны Наваза Шарифа.



Об этом сообщает Reuters со ссылкой на официального представителя партии Марьям Аурангзеб.

«Марьям Наваз арестована. Национальное бюро по борьбе с коррупцией задержало ее в Лахоре, нам не сообщили о причинах или основаниях для ее ареста», — заявила официальный представитель партии Марьям Аурангзеб.

Напомним, что 24 декабря 2018 года бывший премьер-министр Пакистана Наваз Шариф был приговорен к семи годам тюрьмы по обвинению в коррупции.

Расследование в отношении Шарифа и его семьи началось в 2016 году после публикации так называемого «панамского досье» фирмы Mossack Fonseca, которое показало, что дети премьера владели офшорными фирмами.
Его дочь Марьям Наваз также подозревается в коррупционной деятельности, в 2018 году она уже находилась под стражей, однако ее освободили до принятия судом окончательного решения по делу.
 
 
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В Лахоре арестована Марьям Наваз, глава оппозиционной партии "Пакистанская мусульманская лига", дочь бывшего премьер-министра страны Наваза Шарифа.
 
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