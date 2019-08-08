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Россия и НАТО приближаются к конфликту

09.08.2019 18:07 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Последние шаги Москвы на международной арене являются конфронтационными, но они в значительной степени обусловлены внутриполитическими проблемами.


Президент России Владимир Путин Foto: PAP/EPA/EPA/MIKHAIL KLIMENTYEV / SPUTNIK / KREMLIN POOL / POOL MANDATORY CREDIT/SPUTNIK

В последнее время участились инциденты с участием российской авиации в районе Балтийского моря. После прекращения действия договора о ракетах средней дальности от 1987 года Россия  заявляет, что будет увеличивать свой ядерный потенциал. По мнению некоторых экспертов,  НАТО и Россия, отношения которых и без того находятся на грани срыва после российской агрессии против Украины, роста напряженности на Ближнем Востоке и краха договоренностей о контроле над вооружениями и развертывания нового ядерного оружия, приближаются к  конфликту. Об отношениях между Россией и Западом в эфире Польского Радио дискутировали эксперты. Бывший польский дипломат Ришард Жултанецкий считает, что последние шаги Москвы на международной арене являются конфронтационными, но они в значительной степени обусловлены усугубляющимися  внутриполитическими проблемами России, передает polskieradio.pl

Россияне в определенной степени зациклены на проблеме национальной безопасности. Они воспринимают НАТО и соседствующие с ней страны-члены Альянса как серьезную угрозу. Политику российских властей, направленную на эскалацию конфронтационной политики в отношении к НАТО я считаю нерациональной и контрпродуктивной. В военном плане НАТО и представляет собой непосредственно угрозы российской безопасности. С другой стороны, нужно учитывать и то обстоятельство, что Россия переживает очередную фазу острого внутреннего кризиса. Но, как известно, нет лучшего способа отвлечь внимание общества от ухудшающейся обстановки в стране, чем указать на внешнего врага. И этим приемом российская пропаганда овладела в совершенстве.

Очередной польский эксперт Марек Будзиш обращает внимание на рост в последние годы российского наступательно потенциала и модернизацию российской армии, возможности которой Москва испытала, в частности, в сирийском конфликте.  

В процессе модернизации и перевооружения российской армии упор сделан на совершенствование командно-штабных структур, оперативную мобильность войск, а также  войск специального назначения. Это связано с новым подходом российских военных к современному вооруженному конфликту. Согласно российской военной доктрине, будущий вооруженный конфликт будет кратковременным, но интенсивным, возможно, с применением  тактического ядерного оружия. Ито есть, вполне реалистичны крупные региональные войны, в которых будет осуществляться столкновение армий великих держав.  

По мнению Витольда Репетовича, в условиях нынешней нестабильности в мире, в том числе растущей активности и угроз со стороны непредсказуемых режимов, таких как Северная Корея, следует учитывать разные сценарии развития событий.

Нет сомнений, что в нынешней международной обстановке нам необходимо принимать во внимание разные сценарии. Тем более, что обстановка в мире характеризуется большой нестабильностью. Как показывает опыт, Россия может использовать любой региональный конфликт для того, чтобы, допустим, нанести удар по сопернику в другом регионе, например, по странам Восточной и Центральной Европы. Россия проводит сегодня достаточно агрессивную экспансионистскую политику,  направленную в первую очередь на раскол западных структур. Достаточно вспомнить в этой связи заигрывание Москвы с Анкарой, что привело к определенным проблемам Турции в НАТО. Я им ею ввиду приобретение Турцией российских ракетных комплексов С-300 или зачастую непонятные для западных союзников действия турецкой армии на севере Сирии. 


Ришард Жултанецкий обращает внимание на существующую идейную связь между путинской Россией и нынешними диктаторскими режимами в Сирии и Турции.

Мы говорим о Сирии и президенте Асаде, о Турции и ее лидере Эрдогане, а также о России Владимира Путина. Россия, культивируя модель управления государством, унаследованную от прошлых столетий, на самом деле предлагает современному миру, прежде всего странам, которые не в состоянии принять демократическую модель развития, альтернативную обновленную версию авторитарного режима, которая в самой России получила название «управляемой демократии». Отсюда сближение России и Сирией и Турцией.

Ришард Жултанецкий также обращает внимание на растущее влияние Росси на  западноевропейские страны.

Между Россией и странами Западной Европы существует, я бы сказал, геостратегическая синергия - суммирующий эффект взаимодействия разных факторов. Достаточно сказать, что Москва, Брюссель и другие европейские столицы  находят общий язык, когда речь идет о растущем экономическом и политическом влиянии Китая на международные отношения. Объединяющим фактором здесь также является антиамериканизм, что особо заметно после прихода к власти президента Дональда Трампа.
 
 
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Последние шаги Москвы на международной арене являются конфронтационными, но они в значительной степени обусловлены внутриполитическими проблемами.
 
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