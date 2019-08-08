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Российский чиновник хотел сбежать в Украину - его задержали в Беларуси

09.08.2019 17:51 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

На границе Беларуси и России задержали и водворили в гомельский СИЗО крупного уральского чиновника



Белорусские пограничники вместе с сотрудниками отдела по экономической безопасности УФСБ по Свердловской области поймали бывшего директора департамента рекламы министерства по управлению государственным имуществом Свердловской области РФ Игоря Разунина при попытке перейти украинскую границу. 

Сейчас он помещен в СИЗО Гомеля (Беларусь). 

При задержании Разунин заявил, что в России против него сфабриковано уголовное дело, а он сам хочет просить политического убежища в Украине или Беларуси.

В России Разунин — фигурант дела чиновников МУГИСО, обвиняемых в финансовых преступлениях. Сотрудники ФСБ задержали его с поличным в момент получения взятки. Дело Игоря Разунина рассматривалось в Кировском суде Екатеринбурга. 3 декабря, когда должны уже были состояться прения и прокурор объявил бы свое требование по сроку, Разунин не пришел в суд. Вскоре выяснилось, что он сбежал из города, и был объявлен в розыск. Другой фигурант дела МУГИСО, экс-министр Алексей Пьянков, уже знакомится с материалами дела.
 
Теги: Гомель
 
 
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На границе Беларуси и России задержали и водворили в гомельский СИЗО крупного уральского чиновника
 
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