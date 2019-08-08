officelife Сумма контрактов — более 800 млн долларов. При этом были еще и сопутствующие расходы. Их взял на себя бюджет. Это, например, оплата работ по проектированию выноса с территории застройки завода высоковольтной линии и газопровода высокого давления — 325 тыс. долларов, пишет





Основным источником финансирования стали заемные средства от Экспортно-импортного банка Китая (Эксимбанка) и Индустриально-коммерческого банка Китая (Промышленный и коммерческий банк Китая, Industrial and Commercial Bank of China — ICBC), привлеченные в 2011 году. Это более 654 млн долларов.





Кредитные средства были связанными и давались под гарантии белорусского правительства. Естественно, долг постоянно растет за счет процентов. Также нужно гасить комиссионные платежи, связанные с привлечением кредитных средств.





Кроме того, в 2012 году был взят кредит у Беларусбанка на сумму почти 170 млн долларов. Затем комбинат еще несколько раз занимал у этого банка суммы поменьше:





- 5,25 млн долларов (2013);

- 2,15 млн долларов (2014);

- 6,58 млн долларов (2015).





То есть комбинат должен банку не менее 182 млн долларов. По этим кредитам, в том числе по взятому в 2012 году, Беларусбанк получил в 2018 году гарантии правительства Беларуси в погашении основного долга и уплате части процентов.









Общий долг по кредитам у ЦКК составляет не менее 836 млн долларов. При этом китайский подрядчик, как известно, не довел свою работу до конца. Но он уже успел получить около 761 млн долларов. Не оплачено только 43,53 млн.





В ближайшем будущем необходимо будет изыскать средства для финской компании Andritz Oy. Именно она, по решению белорусской стороны, должна будет доделать то, что не закончили китайцы. Власти хотят, чтобы это было сделано в четвертом квартале 2019 года, то есть фактически до 31 декабря.





Предполагается, что на эти работы уйдет еще 13 млн долларов. Причем утверждается, что это будут «собственные средства», а не кредиты. То есть при позитивном сценарии стоимость нового производства не должна будет превысить 900 млн долларов.





Напомним, что новые мощности комбината должны были заработать еще в 2015 году. Предприятие планировало выпускать 400 тыс. т сульфатной беленой целлюлозы в год.