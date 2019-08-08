Шедевр Месси выбрали лучшим голом сезона в Лиге Европы

Нападающий "Барселоны" Лионель Месси стал автором лучшего гола Лиги чемпионов сезона 2018/19. По итогам голосования болельщиков на сайте УЕФА аргентинец опередил конкурентов, среди которых был и его извечный соперник Криштиану Роналду.





Дубль Месси помог "Барселоне" разгромить "Ливерпуль" в первом полуфинальном матче Лиги чемпионов

первом матче 1/2 финала против "Ливерпуля" (3:0). Аргентинский форвард отметился невероятным ударом со штрафного на 82-й минуте, сделав счет разгромным.