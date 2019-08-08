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Шедевр Месси выбрали лучшим голом сезона в Лиге Европы

09.08.2019 17:18 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

В голосовании аргентинец опередил Роналду.

Нападающий "Барселоны" Лионель Месси стал автором лучшего гола Лиги чемпионов сезона 2018/19. По итогам голосования болельщиков на сайте УЕФА аргентинец опередил конкурентов, среди которых был и его извечный соперник Криштиану Роналду.

Дубль Месси помог "Барселоне" разгромить "Ливерпуль" в первом полуфинальном матче Лиги чемпионов
первом матче 1/2 финала против "Ливерпуля" (3:0). Аргентинский форвард отметился невероятным ударом со штрафного на 82-й минуте, сделав счет разгромным. 



Правда, шедевр Месси не помог каталонцам выйти в финал, ведь в ответном матче они уступили "мерсисайдцам" со счетом 0:4. 
 
 
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В голосовании аргентинец опередил Роналду.
 
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