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Шедевр Месси выбрали лучшим голом сезона в Лиге Европы
Источник материала: Партизан
В голосовании аргентинец опередил Роналду.
Нападающий "Барселоны" Лионель Месси стал автором лучшего гола Лиги чемпионов сезона 2018/19. По итогам голосования болельщиков на сайте УЕФА аргентинец опередил конкурентов, среди которых был и его извечный соперник Криштиану Роналду.
Дубль Месси помог "Барселоне" разгромить "Ливерпуль" в первом полуфинальном матче Лиги чемпионов
первом матче 1/2 финала против "Ливерпуля" (3:0). Аргентинский форвард отметился невероятным ударом со штрафного на 82-й минуте, сделав счет разгромным.
Правда, шедевр Месси не помог каталонцам выйти в финал, ведь в ответном матче они уступили "мерсисайдцам" со счетом 0:4.
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В голосовании аргентинец опередил Роналду.
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