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OPEN AIR KIDS в парке

09.08.2019 — Разное | Новости Дзержинска  
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Источник материала: Новости Дзержинска

В детском парке пройдет большая детская дискотека OPEN AIR KIDS.

18 августа в детском парке состоится большая детская дискотека OPEN AIR KIDS.

В программе:

- игры-конкурсы;

- призы;

- аниматор-шоу;

- розыгрыши.

Начало: в 12.00.


 
 
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В детском парке пройдет большая детская дискотека OPEN AIR KIDS.
 
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