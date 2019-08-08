В детском парке пройдет большая детская дискотека OPEN AIR KIDS.
18 августа в детском парке состоится большая детская дискотека OPEN AIR KIDS.
В программе:
- игры-конкурсы;
- призы;
- аниматор-шоу;
- розыгрыши.
Начало: в 12.00.
|
OPEN AIR KIDS в парке
09.08.2019 — Разное | Новости Дзержинска
Источник материала: Новости Дзержинска
В детском парке пройдет большая детская дискотека OPEN AIR KIDS.
18 августа в детском парке состоится большая детская дискотека OPEN AIR KIDS.
В программе:
- игры-конкурсы;
- призы;
- аниматор-шоу;
- розыгрыши.
Начало: в 12.00.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В детском парке пройдет большая детская дискотека OPEN AIR KIDS.
|
Свежие газеты
Архив (Разное)