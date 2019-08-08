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47 – не возраст: белорусская легенда гребли Екатерина Карстен готовится к Олимпиаде

09.08.2019 — Разное | Mir24.TV Belarus  
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Источник материала: Mir24.TV Belarus

Легендарная белорусская спортсменка Екатерина Карстен не может расстаться с греблей - в свои 47 готовится к Олимпиаде в Токио. Это будут ее восьмые Игры. Как проходят тренировки, и что дает силы, узнала корреспондент «МИР 24» Ольга Алипова.

Завтрак, тренировка, обед, отдых и опять тренировка. Екатерина Карстен не позволяет себе расслабляться. Ближайшая цель – чемпионат мира по академической гребле. А там, если все сложится – Олимпиада.

«Рассчитывать в спорте, конечно, тяжело, но хотелось бы взять лицензию на Олимпиаду в Токио», – делится Екатерина Карстен.

Попасть в Токио будет непросто. Зачастую на отборе бывает тяжелее, чем на самих соревнованиях – сказывается конкуренция. Но молодежь, что дышит в спину, ее не смущает: Екатерина знает секрет спортивного успеха.

«Меня недавно спросили, какая у меня Олимпиада, я сказала, седьмая. Потом посчитала: думаю, нет, что-то маловато. Оказывается, к восьмой я готовлюсь», – сказала Екатерина Карстен.

Воля и характер у именитой спортсменки сформировались еще в детстве. Екатерина родом из небольшой деревни. В школу приходилось ходить за 14 километров. А ведь еще и родителям по хозяйству нужно было помогать.

«Любила больше мужскую работу, дрова поколоть. Отец меня в детстве ругал, чтобы не травмировалась», – вспоминает Екатерина Карстен.

Сейчас Екатерина живет на две страны, муж и дочь у нее в Германии.

«Общаемся по WhatsApp с дочерью и с мужем. В выходные можем полдня разговаривать», – отмечает спортсменка. 

Редкие свободные минуты она посвящает отдыху. Говорит, с возрастом стала больше себя беречь.

«Уже не молодой и мышцы не так быстро восстанавливаются. Уже бережешься, думаешь: на выходные куда-то съездить или полежать с книгой и посмотреть видео?», – говорит Екатерина Карстен.

После Олимпиады в Рио она хотела завершить карьеру. Но спорт бросить не смогла, отсрочила сложное для себя решение до Игр в Токио. За такую стойкость и железный характер спортсменку и прозвали Екатериной Великой. 

«Спорт – это мое все. Без него как-то уже не знаешь, как жить дальше», – делится Екатерина Карстен.

Екатерина Карстен – первая двукратная олимпийская чемпионка (1996, 2000) в истории независимой Беларуси, шестикратная чемпионка мира в гребле на одиночке, Заслуженный мастер спорта СССР, первый в истории полный кавалер белорусского ордена Отечества (2008).



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Попасть в Токио будет непросто. Зачастую на отборе бывает тяжелее, чем на самих соревнованиях – сказывается конкуренция. Но молодежь, что дышит в спину, ее не...
 
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