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В Беларусь на отдых приедут дети из Вьетнама, Египта и Индии

09.08.2019 18:50 — Разное | Интерфакс  
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Источник материала: Интерфакс

Из резервного фонда президента Беларуси выделены средства на организацию в августе отдыха и оздоровления 72 детей из Вьетнама, Египта и Индии в Национальном детском образовательно-оздоровительном центре "Зубренок". Соответствующее распоряжение сегодня подписал глава государства Александр Лукашенко, сообщили в пресс-службе президента.

Дети из этих стран будут отдыхать в Беларуси впервые. Программа их пребывания предусматривает прохождение санаторно-оздоровительного лечения на базе лагеря, участие в экскурсионных, культурных и спортивных мероприятиях в Минске и регионах страны.

Приглашение детей из иностранных государств на отдых в Беларусь будет способствовать дальнейшему развитию двусторонних отношений в гуманитарно-образовательной сфере, а также популяризации истории и культуры Беларуси в молодежной среде этих стран.

 
Теги: Минск
 
 
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Из резервного фонда президента Беларуси выделены средства на организацию в августе отдыха и оздоровления 72 детей из Вьетнама, Египта и Индии в Национальном...
 
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