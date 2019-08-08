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Чепелин завершил карьеру и раскритиковал руководство белорусского биатлона

09.08.2019 18:40 — Разное | Интерфакс  
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Источник материала: Интерфакс

Лучший белорусский биатлонист Владимир Чепелин принял решение завершить карьеру. А напоследок в интервью "Трибуне" рассказал, что его подтолкнуло к такому решению.

"Больше не видел для себя перспектив работы с нынешним тренерским штабом и в существующей системе руководства нашим биатлоном", - рассказал он.

Чепелин пояснил: еще перед прошлым сезоном, когда узнал, что команду будут готовить Олег Рыженков и Владимир Королькевич, решил, что отработает год и посмотрит: поменялось что-то или нет. И на основании этого рассчитывал определиться, стоит ли дальше заниматься спортом.

Увидел, что ничего по сравнению с их предыдущим периодом работы с командой не изменилось.

"Осознал, что с ними я в лучшем случае топчусь на месте, а то и вовсе делаю шаги назад. Ничего не сдвинулось ни в тренировочном процессе, ни в плане поддержки спортсменов", - признался биатлонист.

Чепелин завершил карьеру и раскритиковал руководство белорусского биатлона
При этом он рассказал, что проблемы возникали не только с тренерами, но также с медицинским обслуживанием и экипировкой. Например, на Кубок мира спортсменам выдавали всего один комбинезон. Вспомнил Чепелин и одно из соревнований в Оберхофе, когда наша мужская команда готовилась к эстафетной гонке.

"До старта на пристрелке идет дождь. После пристрелки захожу в раздевалку, спортсмены из других команд переодевают комбинезоны, а я выхожу на старт весь мокрый, холодный, и в таком состоянии уже не до гонки. Как можно показать результат, если тебе даже не во что переодеться?", - разводит руками он.

Что касается медицинского обслуживания, то в команде, по мнению опытного уже биатлониста, не было профессионального отношения к спортсменам, необходимой помощи при восстановлении после травм. Человек подходит к доктору с травмой, тот смотрит и говорит: "А, ну, нормально. Ничего, пройдет". И никаких действий не предпринимает.

При этом Чепелин утверждает, что в свои 31 год чувствует себя как спортсмен отлично и по состоянию здоровья мог бы еще долго продолжать заниматься биатлоном. Как минимум – до Олимпиады-2022. Но только "если бы было другое отношение к спортсменам и команде".

"Постоянная смена тренеров уже надоела. Не успеешь приспособиться к требованиям одного, как приходится привыкать к другому, каждый год начинать с чистого листа. Можно ли себя реализовать, если система подготовки постоянно меняется?", - справедливо заметил он.

По словам спортсмена, невозможно судить об эффективности той или иной методики, если по ней не дают поработать хотя бы два-три года. Только с течением времени можно делать какие-то выводы, что-то исправлять, улучшать.

"У нас же порой умудрялись по два тренера в год менять. Думаю, это ненормально", – сказал Чепелин.

 
 
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Лучший белорусский биатлонист Владимир Чепелин принял решение завершить карьеру. А напоследок в интервью "Трибуне" рассказал, что его подтолкнуло к такому...
 
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