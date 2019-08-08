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Трамп верит в возможность "сделки" Зеленского с Путиным
Источник материала: Интерфакс
Президент США Дональд Трамп рассчитывает, что России и Украине удастся изыскать решение существующих проблем.
"Я полагаю, он (президент Украины Владимир Зеленский) заключит соглашение с президентом (России Владимиром) Путиным", - сказал он журналистам в пятницу на лужайке Белого дома перед отправлением в отпуск в Нью-Джерси.
При этом Трамп отметил, что ждет визита президента Украины Владимира Зеленского в Вашингтон. "Я приглашу его в Белый дом", - подчеркнул президент США.
По словам Трампа, Зеленский - "очень разумный, стремящийся к миру, смелый человек".
"Я думаю, что он очень скоро приедет", - заключил Трамп.
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Президент США Дональд Трамп рассчитывает, что России и Украине удастся изыскать решение существующих проблем. "Я полагаю, он (президент Украины Владимир Зеленский)...
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