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"Беллегпром" и "Льняной союз" подписали соглашение о сотрудничестве

09.08.2019 18:01 — Разное | Интерфакс  
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Источник материала: Интерфакс

Соглашение о сотрудничестве между концерном "Беллегпром" и межрегиональным общественным фондом (МОФ) поддержки и развития льняной отрасли "Льняной Союз" подписано в четверг, сообщила пресс-служба концерна.

"Основными направлениями сотрудничества сторон определены организация изучения возможностей использования льноволокна, произведенного МОФ "Льняной Союз" и его партнерскими организациями, для производства товаров легкой промышленности", - говорится в сообщении.

Кроме того, "Беллегпром" и "Льняной союз" будут информировать друг друга о стратегических проектах и перспективных планах по выращиванию льна-долгунца для нужд легкой промышленности. "Льняной Союз" также будет сообщать о проводимых им мероприятиях (проектно-разработческих и  научных конференциях, конгрессов, симпозиумов, форумов, семинаров, выставок).

Документ был подписан в рамках Всероссийского дня льняного поля, проходившего в Торжокском районе Тверской области.

 
 
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Соглашение о сотрудничестве между концерном "Беллегпром" и межрегиональным общественным фондом (МОФ) поддержки и развития льняной отрасли "Льняной Союз" подписано...
 
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