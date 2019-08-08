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"Беллегпром" и "Льняной союз" подписали соглашение о сотрудничестве
Источник материала: Интерфакс
Соглашение о сотрудничестве между концерном "Беллегпром" и межрегиональным общественным фондом (МОФ) поддержки и развития льняной отрасли "Льняной Союз" подписано в четверг, сообщила пресс-служба концерна.
"Основными направлениями сотрудничества сторон определены организация изучения возможностей использования льноволокна, произведенного МОФ "Льняной Союз" и его партнерскими организациями, для производства товаров легкой промышленности", - говорится в сообщении.
Кроме того, "Беллегпром" и "Льняной союз" будут информировать друг друга о стратегических проектах и перспективных планах по выращиванию льна-долгунца для нужд легкой промышленности. "Льняной Союз" также будет сообщать о проводимых им мероприятиях (проектно-разработческих и научных конференциях, конгрессов, симпозиумов, форумов, семинаров, выставок).
Документ был подписан в рамках Всероссийского дня льняного поля, проходившего в Торжокском районе Тверской области.
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Соглашение о сотрудничестве между концерном "Беллегпром" и межрегиональным общественным фондом (МОФ) поддержки и развития льняной отрасли "Льняной Союз" подписано...
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