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"Евроторг" готовит допвыпуск облигаций 1-й серии на 5 млрд росс. рублей

09.08.2019 17:29 — Разное | Интерфакс  
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Источник материала: Интерфакс

Белорусский ритейлер "Евроторг" (эмитент ООО "Ритейл Бел Финанс") готовит допвыпуск N1 облигаций 1-й серии на 5 млрд росс.рублей, говорится в сообщении компании.

Размещение бумаг пройдет по открытой подписке, номинал - 1 тыс. рублей.

Сбор заявок на основной выпуск объемом 5 млрд рублей прошел 5 июля. Первоначально ориентир ставки 1-го купона составлял 11,00-11,50% годовых. В ходе маркетинга удалось дважды снизить ценовой ориентир по ходу построения книги и в итоге уйти ниже первоначального диапазона и достигнуть ставки 1-го купона на уровне 10,95% годовых. Ставке соответствует доходность к досрочному погашению через 5 лет в размере 11,41% годовых. Спрос на бонды превысил предложение в 2,4 раза и составил около 12 млрд рублей.

Срок обращения выпуска - 10 лет, предусмотрена возможность досрочного погашения через 5 лет. Выпуск имеет амортизационную систему погашения: по 25% от номинальной стоимости будет гаситься в даты выплат 14-го, 16-го, 18-го и 20-го купонов. Купоны квартальные.

По выпуску предоставлена публичная безотзывная оферта от ООО "Евроторг", входящего в состав группы Eurotorg Holding PLC.

"Евроторг" - крупнейший ритейлер Беларуси, по итогам 2018 года он сохранил сложившуюся в 2017 году долю в размере 19% розничного рынка страны. На 31 декабря 2018 года у "Евроторга" было 862 магазина в 297 населенных пунктах Беларуси, которые ежедневно обслуживают около 1 млн человек (почти 10% населения страны).

В 2018 году "Евроторг" намеревался провести IPO на Лондонской фондовой бирже (LSE), но в ноябре отложил размещение из-за рыночных условий. Ожидалось, что объем размещения составит около $250 млн, в том числе $200 млн - новые акции, а до $50 млн выручат совладельцы "Евроторга".

 
 
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Белорусский ритейлер "Евроторг" (эмитент ООО "Ритейл Бел Финанс") готовит допвыпуск N1 облигаций 1-й серии на 5 млрд росс.рублей, говорится в сообщении компании....
 
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