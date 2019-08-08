Маскулинный тренд. В моду вошли «мужские» цепи

Источник материала: Ежедневник



фото: bazaar.ru

Массивные металлические цепи уже не ассоциируются исключительно с атрибутикой хип-хоп-индустрии. Сегодня их носят самые звезды стритстайла и Instagram.

Грубоватые украшения, отсылающие к рэп-эстетике, сегодня часто красуются в сочетании с самыми разными вещами: от маек-«алкоголичек» до строгих рубашек, от нежных шелковых блузок до базовых рифленых водолазок. И, конечно, увесистой маскулинное ожерелье как никакой другой аксессуар отлично гармонирует с «мужским» жакетом — самым трендовым предметом гардероба сегодня, пишет Harper's Bazaar .











