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Маскулинный тренд. В моду вошли «мужские» цепи
09.08.2019 19:33 — Разное | Ежедневник
Источник материала: Ежедневник
фото: bazaar.ru
Массивные металлические цепи уже не ассоциируются исключительно с атрибутикой хип-хоп-индустрии. Сегодня их носят самые звезды стритстайла и Instagram.
Грубоватые украшения, отсылающие к рэп-эстетике, сегодня часто красуются в сочетании с самыми разными вещами: от маек-«алкоголичек» до строгих рубашек, от нежных шелковых блузок до базовых рифленых водолазок. И, конечно, увесистой маскулинное ожерелье как никакой другой аксессуар отлично гармонирует с «мужским» жакетом — самым трендовым предметом гардероба сегодня, пишет
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Массивные металлические цепи уже не ассоциируются исключительно с атрибутикой хип-хоп-индустрии. Сегодня их носят самые звезды стритстайла и Instagram.
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