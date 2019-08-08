ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Сосед по общежитию сфотографировал банковскую карту минчанина и делал по ней ставки

09.08.2019 19:05 — Разное | Партизан  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Партизан

Ущерб – около 500 рублей.

Столичные правоохранители провели расследование кражи средств с банковской карты, информируют в пресс-службе ГУВД Мингорисполкома.

В милицию с заявлением пришел молодой житель столицы. Парень рассказал, что с его банковской карты исчезают деньги, в то время как он ничего не оплачивает и не покупает.

– Молодой человек пояснил, что никогда не передавал никому карту и не разглашал банковскую информацию. Единственное, что иногда он оставлял карту вместе с другими вещами в комнате общежития, где проживает, – рассказали в пресс-службе.


Дело было передано оперативникам группы по раскрытию преступлений с сфере кибер-преступности. Выяснилось, что деньги с карты «уходили» по ставкам в онлайн-казино. А вот игроком оказался 19-летний сосед заявителя.

– Вор отпираться не стал, сказал, что действительно пользовался средствами с чужого "пластика". А данные банковской карты просто сфотографировал, когда товарищ уходил по делам и оставил дверь комнаты не запертой, – добавили правооъхранители.

Всего ущерб за три месяца составил около 500 рублей. Дело передано в СК на правовую оценку.
 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
 
Новости дня
Новости разные
 
МАРТ принимает меры для остановки роста цен на социально значимые товары. Что не будет дорожать
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

08.08.2019
Mir24.TV Belarus
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Днепровская правда (Дуюровно)
Патриот (Ушачи)
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Калiнкавiцкiя навiны
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
09.08.2019
Mir24.TV Belarus
Навiны Палесся
Полесская правда
Гарадоцкi веснiк
Днепровская правда (Дуюровно)
Патриот (Ушачи)
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Святло кастрычнiка (Мстиславль)

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика