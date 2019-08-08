Сосед по общежитию сфотографировал банковскую карту минчанина и делал по ней ставки

информируют в пресс-службе ГУВД Мингорисполкома. Столичные правоохранители провели расследование кражи средств с банковской карты,в пресс-службе ГУВД Мингорисполкома.





В милицию с заявлением пришел молодой житель столицы. Парень рассказал, что с его банковской карты исчезают деньги, в то время как он ничего не оплачивает и не покупает.





– Молодой человек пояснил, что никогда не передавал никому карту и не разглашал банковскую информацию. Единственное, что иногда он оставлял карту вместе с другими вещами в комнате общежития, где проживает, – рассказали в пресс-службе.







