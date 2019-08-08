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Сосед по общежитию сфотографировал банковскую карту минчанина и делал по ней ставки
Источник материала: Партизан
Ущерб – около 500 рублей.
Столичные правоохранители провели расследование кражи средств с банковской карты,
В милицию с заявлением пришел молодой житель столицы. Парень рассказал, что с его банковской карты исчезают деньги, в то время как он ничего не оплачивает и не покупает.
– Молодой человек пояснил, что никогда не передавал никому карту и не разглашал банковскую информацию. Единственное, что иногда он оставлял карту вместе с другими вещами в комнате общежития, где проживает, – рассказали в пресс-службе.
Дело было передано оперативникам группы по раскрытию преступлений с сфере кибер-преступности. Выяснилось, что деньги с карты «уходили» по ставкам в онлайн-казино. А вот игроком оказался 19-летний сосед заявителя.
– Вор отпираться не стал, сказал, что действительно пользовался средствами с чужого "пластика". А данные банковской карты просто сфотографировал, когда товарищ уходил по делам и оставил дверь комнаты не запертой, – добавили правооъхранители.
Всего ущерб за три месяца составил около 500 рублей. Дело передано в СК на правовую оценку.
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Ущерб – около 500 рублей.
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