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В столичной церкви произошел пожар

09.08.2019 19:55 — Разное | БелТА  
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Источник материала: БелТА

9 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. В столичной церкви "Вифлеем" евангельских христиан-баптистов произошло возгорание на кровле, сообщили корреспонденту БЕЛТА в Минском городском управлении МЧС.

Спасателям сегодня поступило сообщение о возгорании на кровле здания на улице Горецкого, 93. "Работники МЧС прибыли на место. Подразделения продолжают работу", - проинформировали в управлении.

По предварительной информации, на кровле тлеет утеплитель, который загорелся во время ремонтных работ.-0-

 
Теги: Минск
 
 
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9 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. В столичной церкви "Вифлеем" евангельских христиан-баптистов произошло возгорание на кровле, сообщили корреспонденту БЕЛТА в Минском...
 
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