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В столичной церкви произошел пожар
Источник материала: БелТА
9 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. В столичной церкви "Вифлеем" евангельских христиан-баптистов произошло возгорание на кровле, сообщили корреспонденту БЕЛТА в Минском городском управлении МЧС.
Спасателям сегодня поступило сообщение о возгорании на кровле здания на улице Горецкого, 93. "Работники МЧС прибыли на место. Подразделения продолжают работу", - проинформировали в управлении.
По предварительной информации, на кровле тлеет утеплитель, который загорелся во время ремонтных работ.-0-
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9 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. В столичной церкви "Вифлеем" евангельских христиан-баптистов произошло возгорание на кровле, сообщили корреспонденту БЕЛТА в Минском...
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