В столичной церкви произошел пожар

Источник материала: БелТА

9 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. В столичной церкви "Вифлеем" евангельских христиан-баптистов произошло возгорание на кровле, сообщили корреспонденту БЕЛТА в Минском городском управлении МЧС.

Спасателям сегодня поступило сообщение о возгорании на кровле здания на улице Горецкого, 93. "Работники МЧС прибыли на место. Подразделения продолжают работу", - проинформировали в управлении.

По предварительной информации, на кровле тлеет утеплитель, который загорелся во время ремонтных работ.-0-