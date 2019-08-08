Новый образ Барбары Стрейзанд задел Максима Галкина

В подписи к посту он отметил, как внешний вид артистки пугающе похож на сценический наряд Аллы Пугачевы. Телезвезда поделился своими наблюдениями с фолловерами. «Это концерт Барбары Стрейзанд, который состоялся пять дней назад. Похоже, образ Аллы двадцатилетней давности дошел до мировых звезд», - написал в Instagram Максим Галкин.

Подписчики согласились, что Барбара Стрейзанд заимствовала образ Аллы Пугачевой, который так узнаваем уже на протяжении 20 лет. Свое мнение они высказали в комментариях, которых собралось уже более двух тысяч.