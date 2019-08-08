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Жители Ленино встретились с зампредом райисполкома – Фото

09.08.2019 — Разное | Горецкий вестник  
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Источник материала: Горецкий вестник


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Итоги социально-экономического развития Горецкого района за первое полугодие текущего года, а также насущные проблемы жителей агрогородка Ленино обсудили на встрече с населением сегодня. Информационную группу возглавила заместитель председателя райисполкома Ирина Сухубаевская.

 

Жители Ленино встретились с зампредом райисполкома – Фото

 

Жители Ленино встретились с зампредом райисполкома – Фото

 

Жители Ленино встретились с зампредом райисполкома – Фото

 

Жители Ленино встретились с зампредом райисполкома – Фото

 

Жители Ленино встретились с зампредом райисполкома – Фото

 

Подробности читайте в газете «Горецкий вестник».

 

Жители Ленино встретились с зампредом райисполкома – Фото

 

Фото Дмитрия Махомета


 
 
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  Итоги социально-экономического развития Горецкого района за первое полугодие текущего года, а также насущные проблемы жителей агрогородка Ленино обсудили на...
 
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