|
Жители Ленино встретились с зампредом райисполкома – Фото
09.08.2019 — Разное | Горецкий вестник
Источник материала: Горецкий вестник
Итоги социально-экономического развития Горецкого района за первое полугодие текущего года, а также насущные проблемы жителей агрогородка Ленино обсудили на встрече с населением сегодня. Информационную группу возглавила заместитель председателя райисполкома Ирина Сухубаевская.
Подробности читайте в газете «Горецкий вестник».
Фото Дмитрия Махомета
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Итоги социально-экономического развития Горецкого района за первое полугодие текущего года, а также насущные проблемы жителей агрогородка Ленино обсудили на...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)