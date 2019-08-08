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Ивацевичи отметят пятисотлетие 23-25 августа

09.08.2019 20:58 — Разное | Виртуальный Брест  
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Источник материала: Виртуальный Брест

Город Ивацевичи Брестской области 23-25 августа отметит свое пятисотлетие. Ожидается, что с юбилеем жителей райцентра поздравят делегации городов-побратимов - российского Лихославля и польского Мехува, сообщил корреспонденту БЕЛТА заместитель председателя райисполкома Александр Великоселец.

Ивацевичи отметят пятисотлетие 23-25 августа

Начнется празднование открытием 23 августа литературного фестиваля в городском Доме культуры. Одним из главных событий мероприятия станет презентация книги Алеся Зайки "Крыніцы і вытокі. Нарысы з гісторыі і культуры Івацэвіччыны". В иллюстрированном издании около 200 страниц, где рассказывается об истории и современности Ивацевичей, размещены сведения и о других населенных пунктах района. Продолжит программу первого дня концерт у Ледовой арены.

Кульминацией празднеств станет 24 августа. Утром в православном и католическом храмах пройдут богослужения, посвященные 500-летию города. После этого в райцентре продолжатся торжества, задействуют несколько площадок, в том числе для детей. Основным местом притяжения будет площадь Ленина. В частности, в честь юбилея там откроют памятник птице - символу Ивацевичского района - бородатой неясыти. Еще одной изюминкой праздника станет арт-парад молодежи, в котором примут участие работники предприятий и организаций, представители творческих профессий, спортсмены. "Шествие символично. Мы хотим показать важность истории, ведь на ней базируется будущее. Наша молодежь - люди, от которых зависит дальнейшее развитие не только Ивацевичей и района, но и страны", - отметил Александр Великоселец.

Шествие финиширует у главной сцены, где состоится торжественное открытие праздника. В театрализованной форме будет показана история города: с момента появления населенного пункта до наших дней. Состоится церемония вручения свидетельств о присвоении звания "Почетный гражданин Ивацевичского района". Запланировано выступление роты почетного караула внутренних войск МВД, концерт белорусского государственного ансамбля "Песняры" и группы J-Морс. В 21.00 гуляния переместятся на площадку у Ледовой арены. Зрителей ожидают эстрадно-танцевальная программа, лазерное шоу. В 22.30 начнется фейерверк, который продлится около семи минут.

Не такой насыщенной, но не менее интересной обещает быть программа 25 августа. На "Кленовка-Арену" в гости к местным футболистам в этот день пожалуют игроки бобруйской "Белшины-2". За полчаса до начала матча на стадионе даст плац-концерт оркестр военной комендатуры Барановичей. В перерыве между таймами запланированы показательные выступления военнослужащих 38-й десантно-штурмовой бригады из Бреста.

Первое упоминание об Ивацевичах относится к 1519 году. Название города, как считают, пошло от имени основателя поселения Ивача.

 
Теги: Брест
 
 
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  Город Ивацевичи Брестской области 23-25 августа отметит свое пятисотлетие. Ожидается, что с юбилеем жителей райцентра поздравят делегации городов-побратимов -...
 
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