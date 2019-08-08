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Лев Сапега. Какому богу служил великий гетман ВКЛ?

09.08.2019 20:56 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

В нашем далеком прошлом есть немало личностей, в биографиях которых мы не слишком копаемся, потому что априори уважаем их великую историческую роль. Кто в силу отложившихся в голове знаний, кто в силу привычки так думать. Но если постараться проявить больше интереса, в общем-то, к известным фактам из их жизни, можно понять для себя нечто большее. Вот Лев Сапега. Вряд ли кто будет оспаривать его выдающееся место в истории Великого княжества Литовского, часть которого мы считаем нашей Родиной. Тем более, нам с вами нравится гордиться знаменитыми земляками - Лев Иванович родился на территории нынешней Беларуси, в Бешенковичском районе.

Конечно же, вам об этом человеке известно немало. Лев Сапега – великий гетман ВКЛ. Эту высшую должность в Княжестве он занял в 70 лет. А шел он к своей карьерной вершине непростым путем – по ухабам власти, через военные победы и поражения, по хитрым лабиринтам политики.

Лев начал трудовую деятельность простым писарем в Орше, где его отец служил городским старостой. Видать, за школьной и университетской партами парень дурака не валял, раз уже в 24-летнем возрасте королем Стефаном Баторием был назначен писарем ВКЛ. На новом месте всё у него складывается удачно. Он дослужился до подканцлера, а затем более 30 лет был великим канцлером ВКЛ, воеводой виленским. Сапега участвует в создании и лоббирует принятие важных государственных документов, которые и сегодня называют европейскими памятниками правовой и политической мысли. Прежде всего, как вы знаете, речь идет о Статуте ВКЛ. С годами наш земляк становится весьма влиятельным в Европе человеком.

Не без его участия решались дипломатические и военные вопросы. Лев Сапега вел переговоры с Кремлем. Историки отмечают его  активную роль в Ливонской войне, осаде Пскова, Смоленска и битве при Великих Луках. Он поддерживал польские походы на Москву, возглавляемые самозванцами – сначала Лжедмитрием первым, а затем и вторым. Кстати, учитывая высокие заслуги и авторитет Льва Ивановича, как-то даже не хочется верить, что такой серьезный и высокообразованный политик мог делать ставку на каких-то прохиндеев. Даже мысли невозможно допустить, что он мог верить в их царское происхождение. Но факт остается фактом. И не зря говорят, что в войне и политике все средства хороши. Выходит, Сапега тоже не брезговал авантюрами для достижения целей.

Впрочем, уж не ради тех же жизненных целей он менял свое отношение к вере? Какому богу он молился? Да, бывает, когда в силу определенных жизненных обстоятельств или мировоззренческих исканий человек меняет одну веру на другую. Это выбор. Знает история и примеры насильственного обращения людей в иную религию. Но чтобы большой политик или государственный деятель такого масштаба несколько раз менял религию, такое встретишь не часто. Начальники, которые побросали КПСС и дружно рванули регистрироваться перед иконами, не в счет – это совсем другое.  

Что мы знаем о Сапеге? Родители его были православными. Когда Лев родился, он был крещен батюшкой, как полагается. Дед его и отец были людьми состоятельными и занимали при дворе достойное положение. Поэтому была возможность хорошо мальчика выучить. Родители отдали его в частную школу в имение Радзивиллов в Несвиже. Там детей уму-разуму учили лучшие европейские преподаватели философии, литературы, богословия. К окончанию ученики знали несколько языков. И хотя школа была протестантской, юноше это не мешало носить на шее православный крестик. Он откажется от него позже, во время учебы в Германии.  Усердие Льва в школе было отмечено, и Николай Радзивилл Чёрный отправил его вместе со своими сыновьями учиться в университет Лейпцига. Как известно, в XVI веке европейскими народными и особенно религиозными массами овладевали идеи реформаторства. Под влияние новых течений попал и наш студент. Он отказался от православия и стал протестантом-кальвинистом. Никто не запретит нам с вами думать, что, подышав воздухом Германии, образованный молодой человек мог увидеть в другой религии и в европейском пути больше перспектив для общества. Как бы там ни было, с новой верой он вернулся на православную Витебщину.

Но когда Сапеге едва исполнилось 30 лет, происходит новый поворот: он оставляет протестантизм и становится католиком. Что на этот раз побудило? Новые душевные искания? Такое было время? Интересы карьеры? Он в тот период уже освоился при дворе, с его мнением здесь считаются. Мечтал с новой верой идти выше? И как нам сегодня понять, чем мог руководствоваться человек, когда так поступал со своими богами? Можно, конечно, оставить в покое эту легендарную личность и не мучать себя догадками – какая уже разница! Но все же хотелось бы понять причину столь кардинальных перемен. Родился в одной вере, затем перешел в другую, потом присягнул следующему храму…  И дело, скорее, не в отношении  к религии как таковой. По крайней мере, лично меня этот вопрос не очень волнует. Больше интересует – ради чего? Потому как Лев Сапега - не какой-то далекий герой, а наш земляк.

Можно сказать, гордость белорусов.

Мы ведь с вами любим гордиться известными земляками…

Ваш В.Д.

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В нашем далеком прошлом есть немало личностей, в биографиях которых мы не слишком копаемся, потому что априори уважаем их великую историческую роль. Кто в силу...
 
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