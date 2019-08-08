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Качественный звук, огромный фудкорт и очень живописная локация. 10 августа в Минске пройдёт A-Fest
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. В Лошицком парке Минска 9 августа пройдет A-Fest, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Под открытым небом выступят не только отечественные звезды альтернативной сцены, но и «Бумбокс» и K-Maro.
Качественный живой звук, огромный фудкорт, разножанровый лайн-ап и очень живописная локация – что еще нужно для хорошего open air? A-Fest в четвертый раз готовится удивить размахом и неповторимой атмосферой.
Palina, певица:
Меломаны будут довольны. Со сцены прозвучат и балкано-цыганские мелодии, и хулиганский фанк, и танцевальный электро-поп. В хэдлайнерах хитовый украинский «Бумбокс» и легенда нулевых рэпер K-Maro.
В 2019 году организаторы приглашают не просто фестивалить, но и вместе отмечать юбилей – 155 лет комапании «Аливария».
Наталья Радивилко, ведущий специалист департамента корпоративных отношений пивоваренной компании «Аливария»:
Уличная еда во всем своем многообразии и дегустации пенных напитков на фудкорте, пять интерактивных фотозон, десяток развлекательных площадок с активными играми от бадминтона до петанка и детский городок, где самые маленькие гости смогут перевоплотиться в героев любимых комиксов с помощью аквагрима. Скучать точно не придется.
Еще больше погрузиться в атмосферу фестиваля можно, если выдержать ретро-дресскод.
Наталья Радивилко:
A-Fest – еще и один из самых массовых летних open air. В минувшие годы его посещали до 150 тысяч человек. Будет ли побит рекорд, узнаем завтра. Старт в полдень.
*На правах рекламы
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Новости Беларуси. В Лошицком парке Минска 9 августа пройдет A-Fest, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Под открытым небом выступят не только отечественные...
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