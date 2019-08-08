﻿ Качественный звук, огромный фудкорт и очень живописная локация. 10 августа в Минске пройдёт A-Fest. 21.by
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Качественный звук, огромный фудкорт и очень живописная локация. 10 августа в Минске пройдёт A-Fest

09.08.2019 20:24 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. В Лошицком парке Минска 9 августа пройдет A-Fest, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Качественный звук, огромный фудкорт и очень живописная локация. 10 августа в Минске пройдёт A-Fest

Под открытым небом выступят не только отечественные звезды альтернативной сцены, но и «Бумбокс» и K-Maro.

Качественный звук, огромный фудкорт и очень живописная локация. 10 августа в Минске пройдёт A-Fest

Все подробности в видеоматериале.

Качественный живой звук, огромный фудкорт, разножанровый лайн-ап и очень живописная локация – что еще нужно для хорошего open air? A-Fest в четвертый раз готовится удивить размахом и неповторимой атмосферой.

Качественный звук, огромный фудкорт и очень живописная локация. 10 августа в Минске пройдёт A-Fest

Palina, певица:
Калі ты адкрыты і калі ты хочаш знайсці штосці добрае – новыя твары, новую музыку, новае нейкае адчуванне – то ты знойдзеш гэта. І тут ёсць усё для таго, каб правесці класный дзень і класны фестываль. Жывы якасны гук і, мне падаецца, вельмі цікавая такая падборка артыстаў.

Качественный звук, огромный фудкорт и очень живописная локация. 10 августа в Минске пройдёт A-Fest

Меломаны будут довольны. Со сцены прозвучат и балкано-цыганские мелодии, и хулиганский фанк, и танцевальный электро-поп. В хэдлайнерах хитовый украинский «Бумбокс» и легенда нулевых рэпер K-Maro.

Качественный звук, огромный фудкорт и очень живописная локация. 10 августа в Минске пройдёт A-Fest

В 2019 году организаторы приглашают не просто фестивалить, но и вместе отмечать юбилей – 155 лет комапании «Аливария».

Качественный звук, огромный фудкорт и очень живописная локация. 10 августа в Минске пройдёт A-Fest

Наталья Радивилко, ведущий специалист департамента корпоративных отношений пивоваренной компании «Аливария»:
Это важная дата не только для сотрудников компании, но и для всех тех, кто ценит качество, традиции, опыт прошлых поколений. И для тех, кто готов и не боится пробовать что-то новое и смелое. Мы приглашаем в Лошицкий парк всех, кто хочет отметить этот день вместе с нами с хорошей музыкой, с вкусной едой.

Качественный звук, огромный фудкорт и очень живописная локация. 10 августа в Минске пройдёт A-Fest

Уличная еда во всем своем многообразии и дегустации пенных напитков на фудкорте, пять интерактивных фотозон, десяток развлекательных площадок с активными играми от бадминтона до петанка и детский городок, где самые маленькие гости смогут перевоплотиться в героев любимых комиксов с помощью аквагрима. Скучать точно не придется.

Качественный звук, огромный фудкорт и очень живописная локация. 10 августа в Минске пройдёт A-Fest

Еще больше погрузиться в атмосферу фестиваля можно, если выдержать ретро-дресскод.

Качественный звук, огромный фудкорт и очень живописная локация. 10 августа в Минске пройдёт A-Fest

Наталья Радивилко:
В этом году мы впервые на фестивале организовываем специальную зону A-fashion, где можно будет собрать себе целый образ в стилистике старой школы и преобразиться в прямом смысле этого слова. Кроме этого, будут мастер-классы от визажистов, стилистов, парикмахеров.

Качественный звук, огромный фудкорт и очень живописная локация. 10 августа в Минске пройдёт A-Fest

A-Fest – еще и один из самых массовых летних open air. В минувшие годы его посещали до 150 тысяч человек. Будет ли побит рекорд, узнаем завтра. Старт в полдень.

*На правах рекламы

Люди в материале: Наталья Радивилко
 
Теги: Минск
 
 
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Новости Беларуси. В Лошицком парке Минска 9 августа пройдет A-Fest, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Под открытым небом выступят не только отечественные...
 
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