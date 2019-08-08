ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Новости экономики за 09.08.2019

09.08.2019 20:21 — Разное | СТВ  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Сколько банковских карточек на руках у белорусов, почему растет спрос на арендное жилье и можно ли воспользоваться семейным капиталом досрочно? Деловой обзор в программе Новости «24 часа» на СТВ.

НА ПУТИ В СВЕТЛОЕ БЕЗНАЛИЧНОЕ БУДУЩЕЕ

Растет число тех, кто пенсии и пособия получает на банковскую карточку. В столице этот показатель выше 60 %. Доставка пенсий и пособий обходится бюджету в 3,5 миллиона рублей. Чтобы сократить эти расходы, долю выплат через банки постоянно увеличивают.

Новости экономики за 09.08.2019

К слову, в 2019 году безналичные платежи в стране впервые обогнали наличные и по сумме, и по количеству. Число карточек на руках и вовсе в полтора раза превысило число самих белорусов – 15 миллионов единиц. Набирают популярность чиповые и бесконтактные карточки.

Кстати, платежный сервис Apple Pay придет в Беларусь уже этой осенью. Система позволяет оплачивать товары в магазинах, прикладывая гаджет к терминалу, где есть функция приема бесконтактных платежей.

СЕМЕЙНЫЙ КАПИТАЛ РАЗРЕШАТ ИСПОЛЬЗОВАТЬ ДОСРОЧНО

Более 70,5 тысяч лицевых депозитных счетов открыто в стране на семейный капитал на более чем 715 миллионов долларов. Только за полгода плюс почти 9000 счетов.

Новости экономики за 09.08.2019

Минтруда и соцзащиты вместе с Минстройархитектуры и другими ведомствами разрабатывает проект указа, который внесет изменения в порядок использования средств семейного капитала. Предлагается предоставить возможность досрочно использовать эти деньги на строительстве жилья для многодетных. Пока же распоряжаться средствами семейного капитала можно после достижения ребенком 18 лет.

ВНЕШНЕТОРГОВЫЙ ТОВАРООБОРОТ

Литва – самый крупный покупатель белорусской лесопродукции на биржевых торгах. Именно на этот рынок с начала 2019 года продано пиломатериалов, щепы, топливных брикетов и другой продукции лесной отрасли на 125 миллионов рублей. Наряду с лесоматериалами значительным спросом за рубежом пользовалась белорусская сельхозпродукция. Как следствие, сумма биржевых сделок в этом сегменте выросла на 40 % до 116 миллионов рублей. В тройку «товаров-бестселлеров» вошло сливочное масло и сухое молоко.

Новости экономики за 09.08.2019

С начала года сумма экспортных сделок, совершенных на Белорусской универсальной товарной бирже, достигла 671 миллиона рублей, что на 35 % больше прошлогоднего показателя.

РАСТЕТ СПРОС НА АРЕНДНОЕ ЖИЛЬЕ

В августе традиционно растет спрос на арендное жилье. Иностранцы и студенты толкают рынок вверх – в общежитиях вузов мест для всех не хватает. Отремонтированные квартиры в хорошем районе за адекватную цену разлетаются буквально за часы. Востребованы однокомнатные и двухкомнатные, но наибольшей популярностью пользуются «однушки» в ценовом диапазоне от 300 до 500 рублей.

Новости экономики за 09.08.2019

Рост цен на арендное жилье все-таки сезонный, спрос определяет предложение. А вот уже с середины сентября – начала октября спрос на квартиры в столице падает: большинство студентов заселяется, стоимость арендного жилья снижается.

Люди в материале: Наталья Надольская
 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Новости Беларуси. Сколько банковских карточек на руках у белорусов, почему растет спрос на арендное жилье и можно ли воспользоваться семейным капиталом досрочно?...
 
Новости дня
Новости разные
 
У Мінску загарэўся дах пратэстанцкай царквы
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

08.08.2019
Mir24.TV Belarus
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Днепровская правда (Дуюровно)
Патриот (Ушачи)
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Калiнкавiцкiя навiны
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
09.08.2019
Mir24.TV Belarus
Навiны Палесся
Полесская правда
Гарадоцкi веснiк
Днепровская правда (Дуюровно)
Патриот (Ушачи)
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Святло кастрычнiка (Мстиславль)

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика