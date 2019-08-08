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Ивьевский районный центр творчества детей и молодежи приглашает всех девчонок и мальчишек!

09.08.2019 — Разное | Ивьевский край  
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Источник материала: Ивьевский край

12.08
11.00-12.00 Конкурс по компьютерной игре "Партизанская война" (10+)
14.00-15.00 Конкурсно-игровая программа "Звездный дождь" ко всемирному дню молодежи (+10)
13.08
11.00-12.00 Мастерская творчества "Бумажные фантазии" (7+)
14.00-15.00 Игровая программа "Эстафеты с Левшой" к международному дню левшей (+6)
14.08
11.00-12.00 Мастер-класс в технике скрапбукинг "Конверт для поздравления" (10+)
14.00-15.00 Игры наших бабушек (6+)
15.08
11.00-12.00 Мастер-класс по работе с цветной бумагой "Волшебные превращения" (7+)
14.00-15.00 Познавательно-игровая программа "Родной свой край люби и знай" (10+)
16.08
11.00-17.00 Работает чилаут-зона: батут, фейс-арт, мастер-класс по изготовлению подарка для мамы, аквариум удачи и др.
14.00-15.00 Музыкально-игроваая программа "Цвет настроения - малиновый" ко всемирному дню малинового варенья

В течение дня приглашаем вас посетить объединения по интересам различных направлений: "С компьютером на ТЫ", "Бумажный город", "Бумажные превращения", "Волшебный мир оригами", "Мой друг PowerPoint", "Амигуруми", "Свой дом я украшу сама" и др. С расписанием занятий можно ознакомиться на сайте Центра: ivjecvr.znaj.by
Приглашаем принять участие в проекте "Разноцветное лето". До 18.08.2019 проходит конкурс мини-сочинений "Удивительное рядом". Для участия в конкурсе необходимо прислать ваше сочинение на электронную почту: Этот адрес электронной почты защищён от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.
Самых творческих и креативных ждут призы и подарки.

 
 
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12.08 11.00-12.00 Конкурс по компьютерной игре "Партизанская война" (10+)14.00-15.00 Конкурсно-игровая программа "Звездный дождь" ко всемирному дню молодежи (+10)13.08 11.00-12.00...
 
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