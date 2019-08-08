Козлов против Статкевича: из ОГП со скандалом исключили руководителя гродненского отделения









"Наша Нива" . Дело в том, что в 7 июля Соляника избрали главой гродненского отделения незарегистрированного Белорусского национального конгресса (БНК), возглавляемого Николаем Статкевичем, пишет





Руководству ОГП такое совмещение должностей не понравилось. Соляника поставили перед выбором: либо с нами, либо с БНК. Партиец выбрал коалицию.





Исполняющий обязанности главы ОГП Николай Козлов говорит, что Соляник нарушил устав партии. «Он не может занимать одновременно руководящую должность в другой организации», — говорит Козлов.





Сам Соляник считает, что решение о его исключении противоречит и статусу, и здравому смыслу. Мол, БНК не партия, а коалиция. «Партия должна сотрудничать со всеми, выступающими за перемены, демократическими силами», — сказал нам гродненский активист.





По словам Соляника, против его исключения выступали представители Гомельской и Брестской областных организаций ОГП. «Самых массовых», — уточняет Соляник.









«Не понравилось это и.о. главы партии, — говорит Соляник. — Главой он никогда и не будет. Пусть сделают хотя бы столько, сколько гродненская областная организация сделала. Я знаю, что уже подал заявление о выходе из ОГП Анатолий Мышкевич, будут еще несколько таких хлопцев».





65-летний Николай Соляник родом из Дубровенского района Витебской области. Работал агрономом в Гродненском районе. Являлся начальником управления сельского хозяйства Гродненского райисполкома, директором птицефабрики, возглавлял колхоз Ныне пенсионер. Его неоднократно задерживали за политическую деятельность.



