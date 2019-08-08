Александр Класковский: «Закон об отсрочках». В Беларуси забреют и «больно умных»

"Белсата" . Если коротко, то ужесточаются правила призыва. Теперь для продолжения учебы положена только одна отсрочка. Это означает, что станут забирать тех, кто хотел пойти после колледжа в вуз, после получения высшего базового образования — в магистратуру, после магистратуры — в аспирантуру, пишет политический обозреватель Александр Класковский в своей колонке на сайте





Почему негодует общественность

Такой порядок позволит ежегодно призывать дополнительно около 4,5 тысячи молодых людей. Высокие армейские чины оправдывают строгие новации тем, что в Беларуси демографическая яма и развелось много уклонистов. К слову, им теперь закроют выезд из страны.





Общественность же негодует. Во-первых, закон приняли в режиме ошпаренной кошки, без обсуждения с гражданами. Во-вторых, говорят критики, это удар по образованию. Подрезают крылья самым мозговитым. За время службы знания вылетают из головы, после полутора лет казармы не каждый продолжит учебу. Наконец, многие юноши не чучелом, так тушкой рванут за границу. А отток мозгов из стагнирующей Беларуси и так велик.





Да, армию нужно пополнять. Но, может, иным ретивым деятелям стоило бы задуматься о том, как сделать службу менее схожей с отбыванием срока в неволе (в армиях стран НАТО у солдат — гораздо более цивилизованный быт, выходные в семьях), а не уповать на драконовский закон?





Солдафонская спесь

В последние годы отношения между армейской верхушкой и гражданским обществом в Беларуси напряглись. В октябре 2017 года мощный резонанс вызвала гибель рядового Александра Коржича, ставшего жертвой дедовщины. Активисты заговорили об установлении гражданского контроля над армией. Но Министерство обороны, по сути, уклонилось от диалога. В репликах больших шишек в погонах проскальзывает солдафонская спесь: мол, какие-то «пиджаки» будут нас учить!





Белорусские генералы смотрят на общество высокомерно и примитивно — сугубо как на источник призывных ресурсов.





Вы что, дескать, не осознаете священного долга? Отставить разговорчики! А если такие умные, то почему строем не ходите?





Ничего удивительного, ведь армия — часть государственной системы. А президент Александр Лукашенко построил квазисоветскую систему с подавлением прав и свобод личности, без нормальной обратной связи.









Между тем противники «закона об отсрочках» самоорганизуются через интернет и, не исключено, могут стать для властей изрядной головной болью. Вспомним, как в 2017-м вспыхнули «дармоедские» протесты, вызванные другим перлом нормотворчества — так называемым декретом о тунеядцах, прижавшим в основном и так обездоленных людей.





Армия без национального стержня

Тем временем критики системы задаются вопросом: много ли толку будет от увеличения призыва, если армия в принципе остается советской по духу?





Один только штрих: кадетов в Минске до сих пор воспитывают в училище, которое носит имя Суворова. Да, для россиян это великий полководец. Но для сознательных белорусов — кровавый душитель восстания против царизма в здешних краях.





Игры Лукашенко в «братскую интеграцию» с империей привели к тому, что в стране продолжается русификация, казенная идеология не способна прививать настоящий патриотизм, а национально ориентированную часть общества госаппарат третирует как «пятую колонну».





Между тем Москва стала требовать «углубленной интеграции», за которой маячит угроза инкорпорации. Аналитики всерьез дискутируют о вероятности некоего сценария наподобие крымско-донбасского, когда Кремль решит присоединить Беларусь грубой силой. И многие сильно сомневаются, что белорусская армия, лишенная патриотического стержня — сильного национального самосознания, окажется способной противостоять гипотетической агрессии с востока.





Но даже если отбросить такие мрачные варианты, то перспектива печальна. «Закон об отсрочках» наверняка вымоет из Беларуси еще больше молодых мозгов. Ее руководство замахнулось на построение ИТ-страны, но при этом близоруко идет на поводу у генералов, которым лишь бы забрить побольше призывного контингента.