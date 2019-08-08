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МВД Украины подготовило 800 полицейских для деоккупации Донбасса

09.08.2019 20:13 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

В деоккупированных районах Донецкой и Луганской областей планируется создать 16 отделов и отделений полиции.

Министерство внутренних дел подготовило 800 полицейских для деоккупации Донбасса. Об этом 9 августа заявил советник министра внутренних дел Украины Иван Варченко во время визита в Донецкую области, сообщается на сайте МВД.

"По специально разработанной учебной программе подготовлено почти 800 полицейских, которые будут задействованы в восстановлении государственного суверенитета на территории ОРДЛО. Комплексные тренировки прошли совместно с работниками Нацгвардии, спасательной и пограничной служб. Правоохранители изучили международные практики миротворческих миссий. Также тщательно изучается ситуация на временно оккупированной территории: социально-экономическая ситуация, настроения людей, возможность возврата бизнеса", – рассказали в пресс-службе.

Правоохранители разработали расчет сил и средств, которые будут нести службу на деоккупированных территориях в первый год после освобождения. В частности, в деоккупированных районах планируется создать 16 отделов и отделений полиции.

"Сегодня мы имеем содержательную основу для деоккупации и реинтеграции жителей временно оккупированной территории в украинское пространство", – подчеркнул Варченко.


В 2014 году, сразу после аннексии Крыма, на востоке Украины Россия начала вооруженную агрессию. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.

В зоне конфликта периодически объявляют перемирия. Трехсторонняя контактная группа по урегулированию ситуации на Донбассе согласовала бессрочное прекращение огня на востоке Украины с полуночи 21 июля. Специальная мониторинговая миссия ОБСЕ зафиксировала с 21 июля по 2 августа около 6 тыс. нарушений режима перемирия.
 
 
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В деоккупированных районах Донецкой и Луганской областей планируется создать 16 отделов и отделений полиции.
 
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