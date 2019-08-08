Александр Глеб рассказал на кого равнялся в своей игровой карьере

«Человек, на которого я равнялся: финты, некоторые игровые движения, – это Зидан. Я, правда, не играл вместе с ним, но для меня это легенда. Это топ уровень. Он злой, не любит проигрывать. Мы их обыгрывали (В 2006 году «Арсенал» переиграл «Реал» Мадрид в 1/8 финала ЛЧ).





Мы когда играли и обыгрывали, он просто там настолько злой был, когда отбираешь у него мяч аж страшно было. Он боец такой», – сказал Глеб.