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Александр Глеб рассказал на кого равнялся в своей игровой карьере
Источник материала: Партизан
Полузащитник «Ислочи» Александр Глеб в проекте VOKA «Скамейка основных» рассказал на кого равнялся в своей игровой карьере, передает
«Человек, на которого я равнялся: финты, некоторые игровые движения, – это Зидан. Я, правда, не играл вместе с ним, но для меня это легенда. Это топ уровень. Он злой, не любит проигрывать. Мы их обыгрывали (В 2006 году «Арсенал» переиграл «Реал» Мадрид в 1/8 финала ЛЧ).
Мы когда играли и обыгрывали, он просто там настолько злой был, когда отбираешь у него мяч аж страшно было. Он боец такой», – сказал Глеб.
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Полузащитник «Ислочи» Александр Глеб в проекте VOKA «Скамейка основных» рассказал на кого равнялся в своей игровой карьере, передает «Трибуна».
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