Шеймана «кинули на деньги»?

9 августа Александр Лукашенко на объекте КГБ знакомился с модернизированной системой специальной правительственной связи.





euroradio.fm . В сюжет телеканала "Беларусь 1" попал эпизод, когда Лукашенко советовал руководителю подразделения не браться за то, что не может сделать. И в этот момент рассказал историю, которая не попала в отчет на сайте президента. Она интересная и таинственная, так как непонятно, о каком именно заказе идёт речь и какая фирма рискнула не выполнить его. Лукашенко говорил много, но очень осторожно, чтобы не выдать лишней информации, пишет





Лукашенко: "А то вот у нас недавно управление делами заказало у одной нашей фирмы изготовить целую систему. Деньги взяли. Год не сделали, два, три. Провалили! Управление делами сейчас обижается, и мне докладывают, что это они виноваты, не сделали. А ты где был?! Ты деньги платил, ты заказал товар. Прошло время, товара нет, деньги использовал. Вот он виноват и ты виноват! Зачем вы беретесь за то, что не можете? А взялись — сделайте. И они могли это сделать. Но думали, что это с рук сойдёт".





Как известно, управляющим делами диктатора является Виктор Шейман. Возможно, что как раз разговор с ним пересказал руководитель страны.