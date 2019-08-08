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Дети из Вьетнама, Египта и Индии приедут на оздоровление в Беларусь
Источник материала: Партизан
72 ребенка из Вьетнама, Египта и Индии приедут в августе на отдых в Национальной детский образовательно-оздоровительный центр «Зубренок». Средства на это выделены из резервного фонда президента. Соответствующее распоряжение было подписано 9 августа.
Дети из этих стран приедут в Беларусь впервые. Они не только отдохнут в лагере, но и съездят на экскурсии в Минск и регионы, посетят культурные и спортивные мероприятия.
Приглашение детей на отдых будет способствовать развитию двусторонних отношений в гуманитарно-образовательной сфере, а также популяризации истории и культуры Беларуси среди молодежи Вьетнама, Египта и Индии, отмечает пресс-служба главы государства.
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72 ребенка из Вьетнама, Египта и Индии приедут в августе на отдых в Национальной детский образовательно-оздоровительный центр «Зубренок». Средства на это выделены...
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