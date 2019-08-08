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Дети из Вьетнама, Египта и Индии приедут на оздоровление в Беларусь

09.08.2019 19:36 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

72 ребенка из Вьетнама, Египта и Индии приедут в августе на отдых в Национальной детский образовательно-оздоровительный центр «Зубренок». Средства на это выделены из резервного фонда президента. Соответствующее распоряжение было подписано 9 августа.

Дети из этих стран приедут в Беларусь впервые. Они не только отдохнут в лагере, но и съездят на экскурсии в Минск и регионы, посетят культурные и спортивные мероприятия.

Приглашение детей на отдых будет способствовать развитию двусторонних отношений в гуманитарно-образовательной сфере, а также популяризации истории и культуры Беларуси среди молодежи Вьетнама, Египта и Индии, отмечает пресс-служба главы государства.
 
Теги: Минск
 
 
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72 ребенка из Вьетнама, Египта и Индии приедут в августе на отдых в Национальной детский образовательно-оздоровительный центр «Зубренок». Средства на это выделены...
 
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