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МАЗ представил автобус третьего поколения: похожий на зубра и рассчитанный на рынок ЕС

09.08.2019 19:17 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Батареи электробуса разместят на крыше, а внутри станет комфортнее, просторнее и появятся зарядки.
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В Минске представили преемника автобуса МАЗ-203 – городской транспорт третьего поколения, сообщает sb.by.

Новая разработка – колоритный МАЗ- 303 – низкопольный электробус третьего поколения оснащен высококлассным двигателем Евро-6 и максимально отвечает запросам пассажиров.

– Такой техники в Беларуси еще не было, – пояснили представители предприятия. – Большую часть элементов, дизайнерских и эргономичных решений мы применяем впервые.

И это неудивительно, ведь создавая новую «машину» в МАЗ, стремились произвести стильный европейский автобус, который не только станет удобным здесь, в Беларуси, но и хорошо будет принят на рынке Евросоюза.

Первый экземпляр нового электробуса представляет собой 3-метровую "махину" длиной 12,43 и шириной 2,55 метра. Новинку украшает характерная горбинка на крыше – что придает бусу сходство с белорусским зубром.

– Каркас автобуса произведен из нержавеющей стали, покрыт стеклом. Вместимость – до 110 пассажиров. Двигатель мощностью 299 «лошадей» — от Daimler, а идущая 6-ступенчатая коробка-автомат от немецкого концерна ZF, – уточнил представитель МАЗ.


Из любопытных новинок, например, полуторные сиденья, на которых удобно разместятся, например, мамы с детьми или тучные пассажиры. Все ряды сидений снабжены портами для USB-зарядок. На центральной площадки поручни снабжены мягкими спинками. А небольшая подножка – всего 32 сантиметра позволит удобнее заходить в автобус и выходить из него. Для пассажиров с колясками есть выдвижная платформа на электрическом приводе.

– Комплектация новинки очень гибкая и может легко претерпевать изменения: есть три варианта кабины, отличия в «начинке» салона. Так как это не конвейерная сборка, то в автобусном производстве доступны разные опции, – резюмировал Иван Войтешонок, начотдела компоновки автобусов, ведущий разработчик.

На данный момент, новый МАЗ-303 находится на испытаниях. Но примерно через год его уже можно будет увидеть на столичных маршрутах.
 
Теги: Минск
 
 
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Батареи электробуса разместят на крыше, а внутри станет комфортнее, просторнее и появятся зарядки.
 
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