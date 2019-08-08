МАЗ представил автобус третьего поколения: похожий на зубра и рассчитанный на рынок ЕС

sb.by . Минске представили преемника автобуса МАЗ-203 – городской транспорт третьего поколения, сообщает





Новая разработка – колоритный МАЗ- 303 – низкопольный электробус третьего поколения оснащен высококлассным двигателем Евро-6 и максимально отвечает запросам пассажиров.





– Такой техники в Беларуси еще не было, – пояснили представители предприятия. – Большую часть элементов, дизайнерских и эргономичных решений мы применяем впервые.





И это неудивительно, ведь создавая новую «машину» в МАЗ, стремились произвести стильный европейский автобус, который не только станет удобным здесь, в Беларуси, но и хорошо будет принят на рынке Евросоюза.

Первый экземпляр нового электробуса представляет собой 3-метровую "махину" длиной 12,43 и шириной 2,55 метра. Новинку украшает характерная горбинка на крыше – что придает бусу сходство с белорусским зубром.

– Каркас автобуса произведен из нержавеющей стали, покрыт стеклом. Вместимость – до 110 пассажиров. Двигатель мощностью 299 «лошадей» — от Daimler, а идущая 6-ступенчатая коробка-автомат от немецкого концерна ZF, – уточнил представитель МАЗ.









Из любопытных новинок, например, полуторные сиденья, на которых удобно разместятся, например, мамы с детьми или тучные пассажиры. Все ряды сидений снабжены портами для USB-зарядок. На центральной площадки поручни снабжены мягкими спинками. А небольшая подножка – всего 32 сантиметра позволит удобнее заходить в автобус и выходить из него. Для пассажиров с колясками есть выдвижная платформа на электрическом приводе.