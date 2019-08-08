Британия задержала в Ла-Манше 30 нелегалов

Источник материала: Интерфакс

Береговая охрана Великобритании задержала 30 нелегальных иммигрантов, которые пытались перебраться в страну через пролив Ла-Манш, сообщают в пятницу западные СМИ.

По данным изданий, речь идет о 27 мужчинах, одной женщине и двух детях. При этом двое иммигрантов пересекали пролив на байдарке, а остальные - на надувных лодках.

Иммигранты, пытавшиеся попасть на территорию Великобритании, прибыли из Ирана и Афганистана. В настоящее время они находятся в специальных центрах.