Круизным лайнерам запретили заходить в исторический центр Венеции

Источник материала: Интерфакс

Власти Венеции ввели запрет на вхождение круизных лайнеров в исторический центр города, сообщает газета Express.

"Жители Венеции на протяжении многих лет выступали за запрет круизных лайнеров, которые разрушают фундаменты домов и заполоняют собой каналы. Теперь швартовка судов в городе запрещена", - пишет издание.

Решительные меры были приняты после инцидента с лайнером MSC Opera в июне. Гигантское судно столкнулось с туристическим двухпалубным кораблем и врезалось в причал, в результате чего пострадало пять человек.

"Теперь круизные лайнеры постепенно будут отходить от маршрутов, включающих посещение Венеции. К 2020 году треть судов будет швартоваться в удаленных от города портах. В будущем для лайнеров постоят новый порт, место для которого выберут жители", - отмечает газета.

Венецию ежегодно посещают около 20 млн туристов, десятки тысяч которых ранее прибывали на круизных судах. При этом менее половины из 60 тыс. ежедневных посетителей города останавливаются там на ночевку, от чего страдает местная туриндустрия.

