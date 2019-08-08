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Режим ЧС после новых взрывов на арсенале введен в Ачинском районе Красноярского края
Источник материала: Интерфакс
Власти Ачинского района Красноярского края объявили режим ЧС регионального уровня, сообщили агентству "Интерфакс-Сибирь" в пресс-службе районной администрации.
"В настоящее время в районе действует режим ЧС регионального уровня реагирования", - сказала собеседница агентства.
Ранее сообщалось о новых взрывах в поселке Каменка, где в понедельник произошел пожар в хранилище пороховых зарядов к артиллерийским боеприпасам. По последним данным, пострадали девять человек. Население поселка решено эвакуировать на безопасное расстояние.
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Власти Ачинского района Красноярского края объявили режим ЧС регионального уровня, сообщили агентству "Интерфакс-Сибирь" в пресс-службе районной администрации. "В...
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