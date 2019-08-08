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«Я вообще не знаю, как мы спасались»: жители Витебска всю ночь отвоевывали дом у непогоды

09.08.2019 21:12 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Европа приходит в себя после разгула стихии. Мощный атлантический циклон накрыл Италию, Францию, Германию, Польшу, Литву. Позже добрался и до Беларуси, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

«Я вообще не знаю, как мы спасались»: жители Витебска всю ночь отвоевывали дом у непогоды

Сильные ливни и порывистый ветер нанесли серьезный урон: повалены деревья, повреждены автомобили, разрушены дома. А в Витебской области циклон оставил без электричества сотни населенных пунктов.

«Я вообще не знаю, как мы спасались»: жители Витебска всю ночь отвоевывали дом у непогоды

Подробности в материале корреспондента Алеси Беликовой.

«Я вообще не знаю, как мы спасались»: жители Витебска всю ночь отвоевывали дом у непогоды

Страшный сон стал реальностью для жителей этого района Витебска. Всю ночь они отвоевывали свои дома у непогоды.

«Я вообще не знаю, как мы спасались»: жители Витебска всю ночь отвоевывали дом у непогоды

Инне Хашан воду пришлось выносить ведрами: из жилых комнат вода ушла в подвал и затопила его. Замкнутый круг, не иначе.

«Я вообще не знаю, как мы спасались»: жители Витебска всю ночь отвоевывали дом у непогоды

Инна Хашан, жительница Витебска:
Подымается дом. Вчера я вообще не знаю, как мы спасались. И зимой, и весной, и летом, как только дожди, снег, каждый год одно и то же.

«Я вообще не знаю, как мы спасались»: жители Витебска всю ночь отвоевывали дом у непогоды

Накануне в Витебской области почти 900 населенных пунктов остались без электричества, а соцсети заполонили ролики с непогодой. Видно, как машины буквально плавают по улицам. Десятки автомобилей лишились своих номерных знаков – за час их унесла вода.

Без электричества остались десятки деревень. В Витебской области устраняют последствия непогоды

Сильнее всего непогода повлияла на Италию, Францию, Германию. В Минске же циклон заявил о себе сильным ливнем. Только 8 августа за два часа в городе выпала четверть месячной нормы осадков.

«Я вообще не знаю, как мы спасались»: жители Витебска всю ночь отвоевывали дом у непогоды

Теперь же непогода властвует на территории России. На Москву обрушились ливень, грозы и порывистый ветер.

«Я вообще не знаю, как мы спасались»: жители Витебска всю ночь отвоевывали дом у непогоды

В плену воды оказались парковки, цокольные этажи торговых центров, станции метро и даже территория аэропорта «Пулково» (хотя на расписании рейсов это не отразилось).

Холод и дожди, затем – потепление. Погода в Беларуси на август и начало осени

Люди в материале: Инна Хашан
 
Теги: Витебск, Минск
 
 
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Новости Беларуси. Европа приходит в себя после разгула стихии. Мощный атлантический циклон накрыл Италию, Францию, Германию, Польшу, Литву. Позже добрался и до...
 
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