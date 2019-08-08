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«Я вообще не знаю, как мы спасались»: жители Витебска всю ночь отвоевывали дом у непогоды
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Европа приходит в себя после разгула стихии. Мощный атлантический циклон накрыл Италию, Францию, Германию, Польшу, Литву. Позже добрался и до Беларуси, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Сильные ливни и порывистый ветер нанесли серьезный урон: повалены деревья, повреждены автомобили, разрушены дома. А в Витебской области циклон оставил без электричества сотни населенных пунктов.
Страшный сон стал реальностью для жителей этого района Витебска. Всю ночь они отвоевывали свои дома у непогоды.
Инне Хашан воду пришлось выносить ведрами: из жилых комнат вода ушла в подвал и затопила его. Замкнутый круг, не иначе.
Инна Хашан, жительница Витебска:
Накануне в Витебской области почти 900 населенных пунктов остались без электричества, а соцсети заполонили ролики с непогодой. Видно, как машины буквально плавают по улицам. Десятки автомобилей лишились своих номерных знаков – за час их унесла вода.
Сильнее всего непогода повлияла на Италию, Францию, Германию. В Минске же циклон заявил о себе сильным ливнем. Только 8 августа за два часа в городе выпала четверть месячной нормы осадков.
Теперь же непогода властвует на территории России. На Москву обрушились ливень, грозы и порывистый ветер.
В плену воды оказались парковки, цокольные этажи торговых центров, станции метро и даже территория аэропорта «Пулково» (хотя на расписании рейсов это не отразилось).
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Новости Беларуси. Европа приходит в себя после разгула стихии. Мощный атлантический циклон накрыл Италию, Францию, Германию, Польшу, Литву. Позже добрался и до...
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