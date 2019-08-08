Источник материала: Интерфакс

"Роснефть" предлагает включить в оценку ущерба от загрязнения весной этого года нефтепровода "Дружба" потери от вынужденного ограничения добычи нефти, говорится в ежеквартальном отчете компании.

"В связи с загрязнением нефти в апреле 2019 года в магистральном нефтепроводе "Дружба", в НК "Роснефть" в ходе второго квартала 2019 года поступили претензии ряда покупателей нефти, в которых указывается на доставку нефти с многократным превышением предельно-допустимых показателей хлорорганических соединений (относительно соответствующих технических регламентов и стандартов).

При этом "Роснефть" добросовестно обеспечила сдачу нефти в систему магистральных нефтепроводов "Транснефти" в полном соответствии с требованиями технических регламентов и стандартов. Также с претензиями к компании обратились покупатели, которые не получили законтрактованные объемы нефти из-за остановки прокачки нефти по магистральному нефтепроводу "Дружба" по причине загрязнения",- отмечает компания.

"Расчет понесенных убытков "Роснефти" может быть завершен после завершения комплексной оценки влияния инцидента на деятельность компании (включая фактор вынужденного снижения добычи нефти за данный период по причине сокращения приема нефти в систему "Транснефти"), получения полных и документально подтвержденных сумм претензий со стороны контрагентов и их перевыставления в адрес "Транснефти" для получения возмещения",- пишет "Роснефть".

Как сообщалось, в начале июля добыча нефти в "Юганскнефтегазе" упала со средних значений за год в 190-195 тыс. тонн в сутки до 110-111 тыс. т/с. В результате добыча нефти "Роснефти" сократилась с 583 тыс. т/с в конце июня до 490,9 тыс. т/с по данным на середину июля.

"Роснефть" поясняла, что вынуждена была сократить добычу нефти, в том числе на "Юганскнефтегазе", из-за больших объемов суррогатной нефти в системе "Транснефти".

Минэнерго отмечало, что разработана единая методика расчета ущерба для всех пострадавших компаний.