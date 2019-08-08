К 2021 году в Витебской области пообещали утеплить 80 домов

Источник материала: Интерфакс

В Витебской области запланирована тепловая модернизация 80 домов, сообщили " Витебские вести " со ссылкой на начальника отдела жилищного хозяйства главного управления ЖКХ Витебского облисполкома Наталью Селюк.

"Эти дома стоят в графике капремонта на 2020-2021 годы. Работники жилищных организаций уже провели 48 предпроектных собраний с их жильцами, которым предлагают улучшение теплопроводных характеристик здания путем модернизации", – рассказала она.



Тепловую модернизацию, в частности сплошное утепление наружных стен жилых домов, при капитальном ремонте не проводят с 2016 года в соответствии с постановлением Совмина. Выполняют лишь частичное – отдельных промерзающих и продуваемых фрагментов конструкций. Поэтому, жильцы, если хотят одеть на свой дом термошубу, должны раскошелиться.

Тепловая энергия для населения производится с использованием импортного природного газа.

Возмещают граждане порядка 17% затрат. С учетом индексации и роста тарифов в следующем отопительном периоде этот процент вырастет до 20.

В целях снижения теплопотребления жилищного фонда в этом году появился проект указа о повышении энергоэффективности многоквартирных жилых домов, который сейчас проходит согласование.

Согласно проекту указа, на утепление многоэтажки должно быть получено согласие 2/3 собственников жилья, при этом принятое решение распространяется на всех.

Собственники жилых помещений оплатят 50% стоимости работ по тепловой модернизации – ежемесячно равными долями в течение 10 лет.

Вторую половину расходов берет на себя государство. Суммы будут включать в жировку после окончания работ и подписания акта ввода объекта в эксплуатацию или оформлять отдельным платежом. Малоимущим и другим социально незащищенным гражданам могут предоставить беспроцентную субсидию сроком на 10-15 лет на оплату своей части тепловой модернизации.

Тепловая модернизация подразумевает не только утепление наружных стен и перекрытий, но и комплексное оснащение жилых и нежилых помещений индивидуальными средствами учета и регулирования расхода тепловой энергии с возможностью дистанционного считывания показаний и осуществлением диспетчеризации.

По приблизительным расчетам утепление стен 2-комнатной квартиры площадью 48 кв. м пенополистиролом обойдется в Br8-14 в месяц (в течение 10 лет), а замена системы отопления с установкой регулятора и прибора учета – около Br5 в месяц. Цена будет зависеть от толщины применяемого материала, марки и производителя отопительных приборов и других факторов. И чем больше площадь квартиры, тем больше сумма оплаты.



