ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

К 2021 году в Витебской области пообещали утеплить 80 домов

09.08.2019 20:37 — Разное | Интерфакс  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Интерфакс

В Витебской области запланирована тепловая модернизация 80 домов, сообщили "Витебские вести" со ссылкой на начальника отдела жилищного хозяйства главного управления ЖКХ Витебского облисполкома Наталью Селюк.

"Эти дома стоят в графике капремонта на 2020-2021 годы. Работники жилищных организаций уже провели 48 предпроектных собраний с их жильцами, которым предлагают улучшение теплопроводных характеристик здания путем модернизации", – рассказала она.

К 2021 году в Витебской области пообещали утеплить 80 домов
Тепловую модернизацию, в частности сплошное утепление наружных стен жилых домов, при капитальном ремонте не проводят с 2016 года в соответствии с постановлением Совмина. Выполняют лишь частичное – отдельных промерзающих и продуваемых фрагментов конструкций. Поэтому, жильцы, если хотят одеть на свой дом термошубу, должны раскошелиться.

Тепловая энергия для населения производится с использованием импортного природного газа.

Возмещают граждане порядка 17% затрат. С учетом индексации и роста тарифов в следующем отопительном периоде этот процент вырастет до 20.

В целях снижения теплопотребления жилищного фонда в этом году появился проект указа о повышении энергоэффективности многоквартирных жилых домов, который сейчас проходит согласование.

Согласно проекту указа, на утепление многоэтажки должно быть получено согласие 2/3 собственников жилья, при этом принятое решение распространяется на всех.

Собственники жилых помещений оплатят 50% стоимости работ по тепловой модернизации – ежемесячно равными долями в течение 10 лет.

Вторую половину расходов берет на себя государство. Суммы будут включать в жировку после окончания работ и подписания акта ввода объекта в эксплуатацию или оформлять отдельным платежом. Малоимущим и другим социально незащищенным гражданам могут предоставить беспроцентную субсидию сроком на 10-15 лет на оплату своей части тепловой модернизации.

Тепловая модернизация подразумевает не только утепление наружных стен и перекрытий, но и комплексное оснащение жилых и нежилых помещений индивидуальными средствами учета и регулирования расхода тепловой энергии с возможностью дистанционного считывания показаний и осуществлением диспетчеризации.

По приблизительным расчетам утепление стен 2-комнатной квартиры площадью 48 кв. м пенополистиролом обойдется в Br8-14 в месяц (в течение 10 лет), а замена системы отопления с установкой регулятора и прибора учета – около Br5 в месяц. Цена будет зависеть от толщины применяемого материала, марки и производителя отопительных приборов и других факторов. И чем больше площадь квартиры, тем больше сумма оплаты.

К 2021 году в Витебской области пообещали утеплить 80 домов

 
 
Ссылка на источник 42
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В Витебской области запланирована тепловая модернизация 80 домов, сообщили "Витебские вести" со ссылкой на начальника отдела жилищного хозяйства главного...
 
Новости дня
Новости разные
 
Козлов против Статкевича: из ОГП со скандалом исключили руководителя гродненского отделения
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

08.08.2019
Mir24.TV Belarus
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Днепровская правда (Дуюровно)
Патриот (Ушачи)
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Калiнкавiцкiя навiны
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
09.08.2019
Mir24.TV Belarus
Навiны Палесся
Полесская правда
Гарадоцкi веснiк
Днепровская правда (Дуюровно)
Патриот (Ушачи)
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Святло кастрычнiка (Мстиславль)

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

  • 21.by

  • рубашки мужские с короткими в butik.ru
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика