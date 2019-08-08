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К 2021 году в Витебской области пообещали утеплить 80 домов
Источник материала: Интерфакс
В Витебской области запланирована тепловая модернизация 80 домов, сообщили "
"Эти дома стоят в графике капремонта на 2020-2021 годы. Работники жилищных организаций уже провели 48 предпроектных собраний с их жильцами, которым предлагают улучшение теплопроводных характеристик здания путем модернизации", – рассказала она.
Тепловая энергия для населения производится с использованием импортного природного газа.
Возмещают граждане порядка 17% затрат. С учетом индексации и роста тарифов в следующем отопительном периоде этот процент вырастет до 20.
В целях снижения теплопотребления жилищного фонда в этом году появился проект указа о повышении энергоэффективности многоквартирных жилых домов, который сейчас проходит согласование.
Согласно проекту указа, на утепление многоэтажки должно быть получено согласие 2/3 собственников жилья, при этом принятое решение распространяется на всех.
Собственники жилых помещений оплатят 50% стоимости работ по тепловой модернизации – ежемесячно равными долями в течение 10 лет.
Вторую половину расходов берет на себя государство. Суммы будут включать в жировку после окончания работ и подписания акта ввода объекта в эксплуатацию или оформлять отдельным платежом. Малоимущим и другим социально незащищенным гражданам могут предоставить беспроцентную субсидию сроком на 10-15 лет на оплату своей части тепловой модернизации.
Тепловая модернизация подразумевает не только утепление наружных стен и перекрытий, но и комплексное оснащение жилых и нежилых помещений индивидуальными средствами учета и регулирования расхода тепловой энергии с возможностью дистанционного считывания показаний и осуществлением диспетчеризации.
По приблизительным расчетам утепление стен 2-комнатной квартиры площадью 48 кв. м пенополистиролом обойдется в Br8-14 в месяц (в течение 10 лет), а замена системы отопления с установкой регулятора и прибора учета – около Br5 в месяц. Цена будет зависеть от толщины применяемого материала, марки и производителя отопительных приборов и других факторов. И чем больше площадь квартиры, тем больше сумма оплаты.
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В Витебской области запланирована тепловая модернизация 80 домов, сообщили "Витебские вести" со ссылкой на начальника отдела жилищного хозяйства главного...
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