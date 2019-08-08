Безработица в Канаде неожиданно выросла в июле, число новостроек снизилось

Источник материала: Интерфакс

Уровень безработицы в Канаде в июле 2019 года неожиданно вырос до 5,7% с июньского уровня в 5,5%, при этом показатель продолжил повышаться второй месяц подряд после падения в мае до минимума с 1976 года, сообщает национальное статистическое агентство страны.

Аналитики, опрошенные агентством Bloomberg, не ожидали изменения показателя.

Число рабочих мест в экономике Канады сократилось по сравнению с июньским уровнем на 24,2 тыс., в то время как эксперты ожидали роста показателя на 15 тыс.

Количество мест с неполной занятостью упало на 12,6 тыс., с полной занятостью - на 11,6 тыс.

Рост заплат в стране ускорился в прошлом месяце. Средняя почасовая оплата труда в июле увеличилась на 4,5% по сравнению с тем же месяцем годом ранее, что является самым существенным повышением с 2009 года. В июне показатель вырос на 3,6%.

Тем временем число домов, строительство которых было начато в Канаде в июле 2019 года, уменьшилось относительно предыдущего месяца на 9,6% и составило 222,013 тыс. в пересчете на годовые темпы, по данным Канадской ипотечной и жилищной корпорации (CMHC).

Аналитики Bloomberg прогнозировали показатель на уровне 202 тыс.

Число выданных в июне разрешений на строительство новых домов в Канаде упало на 3,7% относительно предыдущего месяца. Эксперты ожидали его увеличения на 1%.

Строительство домов, рассчитанных на одну семью, снизилось в июле на 1,6%, до 46,4 тыс. Темпы сооружения новых многоквартирных домов упали на 12% и составили 162,7 тыс.

Банк Канады в июле повысил прогноз роста ВВП страны на второй квартал до 2,3% в годовом выражении с ранее ожидавшихся 1,3%. Тем не менее, руководство ЦБ выразило опасения по поводу замедления экономического роста во втором полугодии.