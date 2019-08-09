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В Полоцке столкнулись велосипед и Opel: велосипедист в больнице, водитель авто с места ДТП скрылся

09.08.2019 23:36 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

В Полоцке следователи устанавливают обстоятельства ДТП с участием велосипедиста и автомобиля Opel. Об этом сообщает Telegram-канал Следственного комитета.

По предварительным данным, 9 августа около 17.30 16-летний юноша, двигаясь на велосипеде по ул. Ленинградской, выехал на встречную полосу и столкнулся с автомобилем Opel. В результате ДТП парень получил телесные повреждения и был госпитализирован.

Водитель легкового автомобиля с места происшествия скрылся. Однако вскоре его личность была установлена, так как на месте ДТП после столкновения остался регистрационный знак автомобиля. В настоящее время он задержан сотрудниками милиции.


Фото: пресс-служба СК

Следователями при взаимодействии с сотрудниками ГАИ и ГКСЭ проводится осмотр места происшествия, опрашиваются очевидцы. Устанавливаются обстоятельства произошедшего.

 
 
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Однако вскоре его личность была установлена, так как на месте ДТП после столкновения остался регистрационный знак автомобиля.
 
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